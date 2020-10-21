https://ria.ru/20201021/zelenskiy-1580900746.html

Украинец подал на Зеленского в суд из-за опроса в день местных выборов

Житель Ивано-Франковской области Украины обратился в суд с иском к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием признать противоправным проведение... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T20:35

2020-10-21T20:35

2020-10-21T20:35

владимир зеленский

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 21 окт - РИА Новости.</strong> Житель Ивано-Франковской области <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> обратился в суд с иском к президенту страны <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Зеленскому</a> с требованием признать противоправным проведение всенародного опроса общественного мнения на избирательных участках в день местных выборов, сообщила в среду пресс-служба Окружного админсуда Киева.Ранее Зеленский инициировал проведение в день местных выборов всеукраинского опроса по важным для страны темам. В отличие от референдума, результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер. Президент Украины сообщил, что граждан спросят о том, поддерживают ли они введение наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах, создание в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> свободной экономической зоны, сокращение числа депутатов в <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной раде</a> до 300 и легализацию медицинского каннабиса, а также считают ли нужным на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом."Окружной административный суд города Киева просят признать противоправным объявление президента Украины Владимира Зеленского о проведении всенародного опроса общественного мнения 25 октября 2020 года на избирательных участках. С соответствующим иском к президенту Украины обратился житель Ивано-Франковской области. Среди других требований указанного иска - обязать Владимира Зеленского воздержаться от совершения действий относительно назначения и проведения всенародного опроса общественного мнения на избирательных участках 25 октября 2020 года", - сообщается на сайте.Сейчас судом решается вопрос о принятии дела к рассмотрению.Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украинско-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a> заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.

https://ria.ru/20201020/zelenskiy-1580525332.html

https://ria.ru/20201016/parodiya-1580194061.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, в мире