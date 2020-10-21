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Вильфанд предупредил о первых заморозках на юге России
Синоптики ожидают первые заморозки в Крыму и на Ставрополье в ближайшие двое суток, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T03:07
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северный кавказ
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
сочи
республика крым
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Синоптики ожидают первые заморозки в Крыму и на Ставрополье в ближайшие двое суток, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> Роман Вильфанд.Он также уточнил, что дневная температура на юге России также понизится до 15-19 градусов, только в районе <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> будет до 20-22, на <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Kavkaz_2/" target="_blank" data-auto="true">Северном Кавказе</a> дневная температура 12-17 градусов, в Крыму - 15-17 градусов.Вильфанд отметил, что заморозки будут наблюдаться в ближайшие двое суток, а потом постепенно температура повысится.
https://ria.ru/20201007/pogoda-1578546002.html
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северный кавказ
москва
сочи
республика крым
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северный кавказ, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, сочи, республика крым, общество

Вильфанд предупредил о первых заморозках на юге России

03:07 21.10.2020 (обновлено: 03:10 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие у скульптуры героев рассказа А.П. Чехова "Дама с собачкой" на набережной Ялты
Отдыхающие у скульптуры героев рассказа А.П. Чехова Дама с собачкой на набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Синоптики ожидают первые заморозки в Крыму и на Ставрополье в ближайшие двое суток, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Холод проникает далеко на юг, и уже завтра и послезавтра в Крыму заморозки. В степных и предгорных районах ночью до -3. Заморозки не только в Крыму, но и в Ставрополье: ночью тоже заморозки. Заморозки там будут связаны с тем, что в Ставрополье антициклональный режим погоды, поэтому ночью при малооблачном небе наблюдаются затоки холодного воздуха и идет выхолаживание подстилающей поверхности. Ставрополье до -2 заморозки", - сказал Вильфанд.
Он также уточнил, что дневная температура на юге России также понизится до 15-19 градусов, только в районе Сочи будет до 20-22, на Северном Кавказе дневная температура 12-17 градусов, в Крыму - 15-17 градусов.
Вильфанд отметил, что заморозки будут наблюдаться в ближайшие двое суток, а потом постепенно температура повысится.
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Северный КавказРоман ВильфандГидрометцентрМоскваСочиРеспублика КрымОбщество
 
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