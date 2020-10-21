https://ria.ru/20201021/zamorozki-1580752463.html

Вильфанд предупредил о первых заморозках на юге России

Синоптики ожидают первые заморозки в Крыму и на Ставрополье в ближайшие двое суток, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T03:07

2020-10-21T03:07

2020-10-21T03:10

северный кавказ

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

сочи

республика крым

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Синоптики ожидают первые заморозки в Крыму и на Ставрополье в ближайшие двое суток, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> Роман Вильфанд.Он также уточнил, что дневная температура на юге России также понизится до 15-19 градусов, только в районе <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> будет до 20-22, на <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Kavkaz_2/" target="_blank" data-auto="true">Северном Кавказе</a> дневная температура 12-17 градусов, в Крыму - 15-17 градусов.Вильфанд отметил, что заморозки будут наблюдаться в ближайшие двое суток, а потом постепенно температура повысится.

https://ria.ru/20201007/pogoda-1578546002.html

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северный кавказ

москва

сочи

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный кавказ, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, сочи, республика крым, общество