https://ria.ru/20201021/zalozhniki-1580846133.html

Заложник в грузинском банке заявил, что захватчик держит гранату без чеки

2020-10-21T15:54

2020-10-21T15:54

2020-10-21T18:08

зугдиди

грузия

в мире

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<strong>ТБИЛИСИ, 21 окт — РИА Новости.</strong> Захвативший банк в грузинском городе <a href="http://ria.ru/location_Zugdidi/" target="_blank">Зугдиди </a>мужчина держит гранату без чеки, сообщил один из заложников, который связался с телекомпанией <a href="https://mtavari.tv/" target="_blank">"Мтавари"</a>."Нас в комнате 19 человек. <...> Захватчик стоит рядом со мной, он вооружен, снял чеку с гранаты и постоянно держит ее в руках. <...> Требование — 500 тысяч долларов. <...> Первое и самое главное требование — это выведение спецназа с прилегающей территории. <...> Два часа", — рассказал он, отметив, что с захватчиком связываются правоохранительные органы и ведут переговоры, но безрезультатно.Ранее грузинские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что в Зугдиди вооруженный автоматом и гранатой неизвестный взял в заложники сотрудников и посетителей филиала банка <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a>.При этом телеканал "Рустави 2" сообщил, что злоумышленников двое. Сначала в филиале банка находились, предположительно, 30 человек, но пожилым людям позволили уйти. Один из удерживаемых успел нажать на кнопку SOS, некоторым удалось выбежать через крышу и пожарную лестницу.Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело, передает Sputnik Грузия.

зугдиди

грузия

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Ситуация на месте захвата заложников в банке в грузинском Зугдиди Грузия - Мужчина захватил заложников в банке в грузинском Зугдиди, у него граната и автомат, идет спецоперация В МВД Грузии возбудили уголовное дело по факту захвата заложников в Зугдиди. Производство открыто по статьям 179, 236 и 144 Уголовного кодекса. 2020-10-21T15:54 true PT0M48S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зугдиди, грузия, в мире