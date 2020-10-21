Заложник в грузинском банке заявил, что захватчик держит гранату без чеки

<strong>ТБИЛИСИ, 21 окт — РИА Новости.</strong> Захвативший банк в грузинском городе <a href="http://ria.ru/location_Zugdidi/" target="_blank">Зугдиди </a>мужчина держит гранату без чеки, сообщил один из заложников, который связался с телекомпанией <a href="https://mtavari.tv/" target="_blank">"Мтавари"</a>."Нас в комнате 19 человек. <...> Захватчик стоит рядом со мной, он вооружен, снял чеку с гранаты и постоянно держит ее в руках. <...> Требование — 500 тысяч долларов. <...> Первое и самое главное требование — это выведение спецназа с прилегающей территории. <...> Два часа", — рассказал он, отметив, что с захватчиком связываются правоохранительные органы и ведут переговоры, но безрезультатно.Ранее грузинские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что в Зугдиди вооруженный автоматом и гранатой неизвестный взял в заложники сотрудников и посетителей филиала банка <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a>.При этом телеканал "Рустави 2" сообщил, что злоумышленников двое. Сначала в филиале банка находились, предположительно, 30 человек, но пожилым людям позволили уйти. Один из удерживаемых успел нажать на кнопку SOS, некоторым удалось выбежать через крышу и пожарную лестницу.Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело, передает Sputnik Грузия.
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Ситуация на месте захвата заложников в банке в грузинском Зугдиди
Грузия - Мужчина захватил заложников в банке в грузинском Зугдиди, у него граната и автомат, идет спецоперация
В МВД Грузии возбудили уголовное дело по факту захвата заложников в Зугдиди.
Производство открыто по статьям 179, 236 и 144 Уголовного кодекса.
ТБИЛИСИ, 21 окт — РИА Новости. Захвативший банк в грузинском городе Зугдиди мужчина держит гранату без чеки, сообщил один из заложников, который связался с телекомпанией "Мтавари".
"Нас в комнате 19 человек. <...> Захватчик стоит рядом со мной, он вооружен, снял чеку с гранаты и постоянно держит ее в руках. <...> Требование — 500 тысяч долларов. <...> Первое и самое главное требование — это выведение спецназа с прилегающей территории. <...> Два часа", — рассказал он, отметив, что с захватчиком связываются правоохранительные органы и ведут переговоры, но безрезультатно.
Ранее грузинские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что в Зугдиди вооруженный автоматом и гранатой неизвестный взял в заложники сотрудников и посетителей филиала банка Грузии.
При этом телеканал "Рустави 2" сообщил, что злоумышленников двое. Сначала в филиале банка находились, предположительно, 30 человек, но пожилым людям позволили уйти. Один из удерживаемых успел нажать на кнопку SOS, некоторым удалось выбежать через крышу и пожарную лестницу.
Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело, передает Sputnik Грузия.
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