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https://ria.ru/20201021/zalozhnik-1580908620.html
Заложник заявил, что полиция передала деньги захватчику банка в Зугдиди
Один из заложников в банке в грузинском Зугдиди Ираклий Кварацхелия утверждает, что всех заложников, кроме троих, освободили, а представитель полиции выдал... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T21:41
2020-10-21T21:48
захват заложников в грузинском банке
зугдиди
грузия
в мире
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<strong>ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости.</strong> Один из заложников в банке в грузинском Зугдиди Ираклий Кварацхелия утверждает, что всех заложников, кроме троих, освободили, а представитель полиции выдал захватчику деньги, которые тот требовал.Вооруженный захватчик в среду ворвался в здание филиала банка <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> в <a href="http://ria.ru/location_Zugdidi/" target="_blank" data-auto="true">Зугдиди</a> и захватил заложников, требуя 500 тысяч долларов. По данным одного из заложников, в комнате вместе с захватчиком находились 19 человек."Всех освободили, кроме трех человек. Представитель полиции принес деньги, и вместе с захватчиком они покинут здание через несколько минут. Огромное спасибо всем за поддержку. Меня скорее всего переведут на допрос", - написал Кварацхелия на своей странице в социальной сети Facebook.Телекомпания "<a href="https://rustavi2.ge/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Рустави 2</a>" транслировала кадры, на которых видно, как, предположительно, захватчик с гранатой и сумкой в руках вместе с несколькими, предположительно, заложниками покидает здание банка.
https://ria.ru/20201021/zalozhniki-1580872863.html
зугдиди
грузия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Спецоперация в грузинском Зугдиди
Видеокадры спецоперации в грузинском Зугдиди публикует @SputnikGeorgia. Операция продолжается.
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захват заложников в грузинском банке, зугдиди, грузия, в мире

Заложник заявил, что полиция передала деньги захватчику банка в Зугдиди

21:41 21.10.2020 (обновлено: 21:48 21.10.2020)
 
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ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости. Один из заложников в банке в грузинском Зугдиди Ираклий Кварацхелия утверждает, что всех заложников, кроме троих, освободили, а представитель полиции выдал захватчику деньги, которые тот требовал.
Вооруженный захватчик в среду ворвался в здание филиала банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, требуя 500 тысяч долларов. По данным одного из заложников, в комнате вместе с захватчиком находились 19 человек.
© SputnikСитуация на месте захвата заложников в Зугдиди
Ситуация на месте захвата заложников в Зугдиди - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Sputnik
Ситуация на месте захвата заложников в Зугдиди
"Всех освободили, кроме трех человек. Представитель полиции принес деньги, и вместе с захватчиком они покинут здание через несколько минут. Огромное спасибо всем за поддержку. Меня скорее всего переведут на допрос", - написал Кварацхелия на своей странице в социальной сети Facebook.
Телекомпания "Рустави 2" транслировала кадры, на которых видно, как, предположительно, захватчик с гранатой и сумкой в руках вместе с несколькими, предположительно, заложниками покидает здание банка.
Полицейский возле филиала Банка Грузии в центре Зугдиди, где вооруженный мужчина захватил заложников - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
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"Он вооружен, снял чеку с гранаты": захват заложников в Зугдиди
 
Захват заложников в грузинском банкеЗугдидиГрузияВ мире
 
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