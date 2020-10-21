https://ria.ru/20201021/zalozhnik-1580908620.html

Заложник заявил, что полиция передала деньги захватчику банка в Зугдиди

Один из заложников в банке в грузинском Зугдиди Ираклий Кварацхелия утверждает, что всех заложников, кроме троих, освободили, а представитель полиции выдал... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T21:41

2020-10-21T21:41

2020-10-21T21:48

захват заложников в грузинском банке

зугдиди

грузия

в мире

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<strong>ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости.</strong> Один из заложников в банке в грузинском Зугдиди Ираклий Кварацхелия утверждает, что всех заложников, кроме троих, освободили, а представитель полиции выдал захватчику деньги, которые тот требовал.Вооруженный захватчик в среду ворвался в здание филиала банка <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> в <a href="http://ria.ru/location_Zugdidi/" target="_blank" data-auto="true">Зугдиди</a> и захватил заложников, требуя 500 тысяч долларов. По данным одного из заложников, в комнате вместе с захватчиком находились 19 человек."Всех освободили, кроме трех человек. Представитель полиции принес деньги, и вместе с захватчиком они покинут здание через несколько минут. Огромное спасибо всем за поддержку. Меня скорее всего переведут на допрос", - написал Кварацхелия на своей странице в социальной сети Facebook.Телекомпания "<a href="https://rustavi2.ge/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Рустави 2</a>" транслировала кадры, на которых видно, как, предположительно, захватчик с гранатой и сумкой в руках вместе с несколькими, предположительно, заложниками покидает здание банка.

https://ria.ru/20201021/zalozhniki-1580872863.html

зугдиди

грузия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спецоперация в грузинском Зугдиди Видеокадры спецоперации в грузинском Зугдиди публикует @SputnikGeorgia. Операция продолжается. 2020-10-21T21:41 true PT0M49S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват заложников в грузинском банке, зугдиди, грузия, в мире