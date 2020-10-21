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Фракция КПРФ в Госдуме выступила против принятия закона о КС
Фракция КПРФ в Госдуме выступает против принятия закона о Конституционном суде, соответствующую позицию высказал в среду журналистам депутат Госдумы от КПРФ,... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:39
2020-10-21T12:39
юрий синельщиков
павел крашенинников
кпрф
госдума рф
конституционный суд рф
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.</strong> Фракция КПРФ в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a> выступает против принятия закона о Конституционном суде, соответствующую позицию высказал в среду журналистам депутат Госдумы от <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>, первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Sinelshhikov/" target="_blank">Юрий Синельщиков</a>.Ранее президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> внес в Госдуму пакет проектов для реализации принятых поправок в конституцию. Среди документов - новая редакция федерального конституционного закона "О правительстве Российской Федерации", поправки в законы "О Конституционном суде РФ", "О прокуратуре РФ", "О безопасности", "Об уполномоченном по правам человека в РФ", а также изменения в статьи 1 и 16 федерального закона "О Федеральной службе безопасности" и статьи 12 и 17 федерального закона "О внешней разведке" и в ряд других федеральных конституционных законов и отдельных законодательных актов.Он отметил, что, в случае принятия закона, "обращение и хождение в Конституционный суд существенно усложняется". "Если сегодня достаточно того, чтобы суд первой инстанции принял решение по делу, то теперь для того, чтобы пойти в Конституционный суд, гражданин должен пройти всю судебную систему – апелляцию, кассацию и подать жалобу во вторую кассацию, это занимает очень много времени. Год, а то и более", - заметил депутат ГД.Вопросы у фракции, по словам Синельщикова, вызывает положение о "предварительном конституционном надзоре" и ряд других. По его оценке, КС становится "более управляемым", "утяжеляется процесс исполнения решения" КС. "Продолжается тенденция к снижению роли Конституционного суда", - заключил Синельщиков.Госдума на пленарном заседании 21 октября обсудит проект о КС во втором чтении. Как сообщил журналистам глава комитета ГД по госстроительству законодательству <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a>, на следующем пленарном заседании ГД он может быть принят в окончательном чтении.
https://ria.ru/20201017/naznachenie-1580305018.html
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юрий синельщиков, павел крашенинников, кпрф, госдума рф, конституционный суд рф, владимир путин, политика

Фракция КПРФ в Госдуме выступила против принятия закона о КС

12:39 21.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаседание Конституционного суда РФ
Заседание Конституционного суда РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Фракция КПРФ в Госдуме выступает против принятия закона о Конституционном суде, соответствующую позицию высказал в среду журналистам депутат Госдумы от КПРФ, первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.
Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму пакет проектов для реализации принятых поправок в конституцию. Среди документов - новая редакция федерального конституционного закона "О правительстве Российской Федерации", поправки в законы "О Конституционном суде РФ", "О прокуратуре РФ", "О безопасности", "Об уполномоченном по правам человека в РФ", а также изменения в статьи 1 и 16 федерального закона "О Федеральной службе безопасности" и статьи 12 и 17 федерального закона "О внешней разведке" и в ряд других федеральных конституционных законов и отдельных законодательных актов.
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"Мы увидели, что именно в этом законопроекте появилось много неожиданностей, которых не было в новой конституции. Во-первых мы увидели, что для граждан Конституционный суд становится менее доступным, во-вторых, у президента существенно расширяются возможности влияния на Конституционный суд", - отметил Синельщиков. По его словам, КС становится "в некотором роде орудием, которое способствует усилению прокурорской власти".
Он отметил, что, в случае принятия закона, "обращение и хождение в Конституционный суд существенно усложняется". "Если сегодня достаточно того, чтобы суд первой инстанции принял решение по делу, то теперь для того, чтобы пойти в Конституционный суд, гражданин должен пройти всю судебную систему – апелляцию, кассацию и подать жалобу во вторую кассацию, это занимает очень много времени. Год, а то и более", - заметил депутат ГД.
Вопросы у фракции, по словам Синельщикова, вызывает положение о "предварительном конституционном надзоре" и ряд других. По его оценке, КС становится "более управляемым", "утяжеляется процесс исполнения решения" КС. "Продолжается тенденция к снижению роли Конституционного суда", - заключил Синельщиков.
Госдума на пленарном заседании 21 октября обсудит проект о КС во втором чтении. Как сообщил журналистам глава комитета ГД по госстроительству законодательству Павел Крашенинников, на следующем пленарном заседании ГД он может быть принят в окончательном чтении.
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Юрий СинельщиковПавел КрашенинниковКПРФГосдума РФКонституционный суд РФВладимир ПутинПолитика
 
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