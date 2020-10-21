https://ria.ru/20201021/zagryaznenie-1580895553.html
В протоке реки Обь на Ямале обнаружили нефтяное пятно
Пятно нефтеразлива на площади 0,25 гектара выявили в протоке реки Обь в районе города Лабытнанги в ЯНАО, сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T19:47
2020-10-21T19:47
2020-10-21T20:18
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
обь
лабытнанги
происшествия
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 окт - РИА Новости.</strong> Пятно нефтеразлива на площади 0,25 гектара выявили в протоке реки <a href="http://ria.ru/location_Ob/" target="_blank" data-auto="true">Обь</a> в районе города Лабытнанги в <a href="https://ria.ru/yanao" target="_blank">ЯНАО</a>, сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале."Двадцатого октября в районе города <a href="http://ria.ru/location_Labytnangi/" target="_blank">Лабытнанги </a>Ямало-Ненецкого автономного округа в протоке Шомапосол реки Обь обнаружено пятно разлива нефтепродуктов размерами 350 на 7 метров", - говорится в сообщении.По данному факту Новоуренгойская транспортная прокуратура проводит проверку, уточняет ведомство.В частности, надзорный орган устанавливает источник загрязнения, размер ущерба окружающей среде. Прокуратура планирует оценить действия лиц, причастных к происшествию.Как отметил источник РИА Новости в местных экстренных службах, не исключено, что разлив нефтепродуктов произошел при эксплуатации водного транспорта.
https://ria.ru/20201011/kamchatka-1579288880.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямало-ненецкий автономный округ (янао), обь, лабытнанги, происшествия