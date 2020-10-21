https://ria.ru/20201021/windows10-1580789392.html
В обновлении Windows 10 улучшили безопасность и интерфейс
В Microsoft объявили о запуске нового минорного обновления Windows 10 October 2020 Update (Windows 10 20H2). Скоро оно станет доступно всем пользователям,... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T11:49
2020-10-21T11:49
2020-10-21T11:49
риа наука
windows
microsoft corporation
технологии
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> объявили о запуске нового минорного обновления <a href="http://ria.ru/organization_Windows/" target="_blank" data-auto="true">Windows</a> 10 October 2020 Update (Windows 10 20H2). Скоро оно станет доступно всем пользователям, <u><a href="https://blogs.windows.com/windowsexperience/2020/10/20/whats-new-in-the-windows-10-october-2020-update/" target="_blank" rel="nofollow noopener">говорится</a></u> в блоге операционной системы. Обновление состоит из исправлений и улучшений производительности. Обещают и изменения в функциях, связанных с безопасностью. Например, в Windows 10 20H2 переработаны алгоритмы биометрического входа через систему Windows Hello, которая распознает пользователя по лицу или отпечаткам пальцев.Но не обошлось и без визуальных изменений. Так, в октябрьском обновлении переработано меню "Пуск". Цветные подложки под иконками приложений заменит прозрачный фон. А уведомления в Windows получат новые логотипы.
https://ria.ru/20201019/windows-1580536873.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
windows, microsoft corporation, технологии