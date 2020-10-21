https://ria.ru/20201021/vystuplenie-1580888748.html

Выступление главы Минстроя попытались сорвать

Выступление Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева на пленарном заседании 100+ Forum Russia в Екатеринбурге попытались... РИА Новости, 21.10.2020

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2020-10-21T19:00

2020-10-21T20:54

россия

100+ forum russia

новости - недвижимость

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

владимир якушев

свердловская область

екатеринбург

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Выступление Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_JAkushev/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Якушева</a> на пленарном заседании 100+ Forum Russia в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a> попытались прервать выкриками из зала. Видеозапись опубликована на <a href="https://youtu.be/S-dmP_0N-6c" target="_blank" rel="nofollow noopener">Youtube-канале</a> форума.На кадрах видно, как говорящего о необходимости обратной связи и общения с гражданами министра перебивает неизвестный со словами "есть обратная связь".Несмотря на замечания о том, что вопросы не предусмотрены регламентом заседания, мужчина продолжал пытаться вступить в диалог с Якушевым."Солнечный — замечательный проект, но где трамвай? В ближайшее время цыганский поселок застроят человейниками, и весь юго-западный район в Екатеринбурге встанет. Кто будет решать эти вопросы в нашей области?" — выкрикнул мужчина из зала.В ответ глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_stroitelstva_i_ZHKKH_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минстроя</a> подчеркнул, что дискуссия на площадке — "это очень хорошо", а также отметил, что подобные вопросы требуют проработки со стороны властей. Тем не менее, гость мероприятия продолжил пытаться сорвать его выступление."Давайте не будем прерывать, коллеги, соблюдайте правила приличия. Дайте договорить", — возмутился министр.100+ Forum Russia проходит в рамках международной выставки 100+ TechnoBuild, посвященной проектированию, финансированию и эксплуатации сооружений любого назначения, а также вопросам архитектуры и градостроительства. Мероприятие проводится при поддержке Минстроя России, правительства <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> и Администрации Екатеринбурга.

https://ria.ru/20200921/krym-1577560537.html

https://ria.ru/20200628/1573595278.html

россия

свердловская область

екатеринбург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, 100+ forum russia , новости - недвижимость, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), владимир якушев, свердловская область, екатеринбург, общество