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Госдума приняла закон о выплатах на детей без подачи заявлений до 1 марта
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон, согласно которому родители могут не посещать до 1 марта 2021 года органы соцзащиты и... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:22
2020-10-21T12:22
2020-10-21T12:22
пенсионный фонд рф
госдума рф
единая россия
сергей неверов
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank">Государственная Дума</a> на пленарном заседании в среду приняла закон, согласно которому родители могут не посещать до 1 марта 2021 года органы соцзащиты и Пенсионного фонда для подачи заявления на ежемесячные выплаты в связи с рождением детей.Как уточняется в пояснительной записке, предлагается продлить приостановку до 1 марта 2021 года действие части 3 статьи 2 и статьи 5 закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", которые обязывают получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка подавать заявление о назначении выплат на новый срок, а также извещать органы исполнительной власти субъектов РФ и территориальные органы <a href="http://ria.ru/organization_Pensionnyjj_fond_RF/" target="_blank" data-auto="true">ПФР</a> о смене места жительства, а также об обстоятельствах, влекущих прекращение выплат.Уточняется, что "посещение указанных органов гражданами в целях получения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка будет прекращено, а их назначение будет осуществлять без подачи гражданами заявлений".По мнению разработчиков, проект "предусматривает повышение уровня социального обеспечения граждан, а также сохранение их здоровья в условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции". Как сообщил журналистам один из авторов документа, руководитель фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Neverov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Неверов</a>, в условиях пандемии "важно исключить лишний контакт с другими людьми, что крайне важно, учитывая рост заболеваемости коронавирусом". Он добавил, что законопроект был направлен "на исполнение поручений президента и войдет в число приоритетных для фракции "Единая Россия".
https://radiosputnik.ria.ru/20201021/nechaev-1580791033.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенсионный фонд рф, госдума рф, единая россия, сергей неверов, общество