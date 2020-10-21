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Госдума приняла закон о выплатах на детей без подачи заявлений до 1 марта
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон, согласно которому родители могут не посещать до 1 марта 2021 года органы соцзащиты и... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:22
2020-10-21T12:22
пенсионный фонд рф
госдума рф
единая россия
сергей неверов
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank">Государственная Дума</a> на пленарном заседании в среду приняла закон, согласно которому родители могут не посещать до 1 марта 2021 года органы соцзащиты и Пенсионного фонда для подачи заявления на ежемесячные выплаты в связи с рождением детей.Как уточняется в пояснительной записке, предлагается продлить приостановку до 1 марта 2021 года действие части 3 статьи 2 и статьи 5 закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", которые обязывают получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка подавать заявление о назначении выплат на новый срок, а также извещать органы исполнительной власти субъектов РФ и территориальные органы <a href="http://ria.ru/organization_Pensionnyjj_fond_RF/" target="_blank" data-auto="true">ПФР</a> о смене места жительства, а также об обстоятельствах, влекущих прекращение выплат.Уточняется, что "посещение указанных органов гражданами в целях получения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка будет прекращено, а их назначение будет осуществлять без подачи гражданами заявлений".По мнению разработчиков, проект "предусматривает повышение уровня социального обеспечения граждан, а также сохранение их здоровья в условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции". Как сообщил журналистам один из авторов документа, руководитель фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Neverov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Неверов</a>, в условиях пандемии "важно исключить лишний контакт с другими людьми, что крайне важно, учитывая рост заболеваемости коронавирусом". Он добавил, что законопроект был направлен "на исполнение поручений президента и войдет в число приоритетных для фракции "Единая Россия".
https://radiosputnik.ria.ru/20201021/nechaev-1580791033.html
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пенсионный фонд рф, госдума рф, единая россия, сергей неверов, общество

Госдума приняла закон о выплатах на детей без подачи заявлений до 1 марта

12:22 21.10.2020
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон, согласно которому родители могут не посещать до 1 марта 2021 года органы соцзащиты и Пенсионного фонда для подачи заявления на ежемесячные выплаты в связи с рождением детей.
Как уточняется в пояснительной записке, предлагается продлить приостановку до 1 марта 2021 года действие части 3 статьи 2 и статьи 5 закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", которые обязывают получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка подавать заявление о назначении выплат на новый срок, а также извещать органы исполнительной власти субъектов РФ и территориальные органы ПФР о смене места жительства, а также об обстоятельствах, влекущих прекращение выплат.
Уточняется, что "посещение указанных органов гражданами в целях получения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка будет прекращено, а их назначение будет осуществлять без подачи гражданами заявлений".
По мнению разработчиков, проект "предусматривает повышение уровня социального обеспечения граждан, а также сохранение их здоровья в условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции". Как сообщил журналистам один из авторов документа, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, в условиях пандемии "важно исключить лишний контакт с другими людьми, что крайне важно, учитывая рост заболеваемости коронавирусом". Он добавил, что законопроект был направлен "на исполнение поручений президента и войдет в число приоритетных для фракции "Единая Россия".
Основатель партии, президент Faberlic Алексей Нечаев на съезде партии Новые люди на площадке Цифровое деловое пространство - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
11:56
Глава "Новых людей" о выплате детям в пандемию: система прилично работает
 
Пенсионный фонд РФГосдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовОбщество
 
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