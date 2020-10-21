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Власти Приморья рассказали о дополнительных выплатах медикам
Власти Приморья с начала года направили из краевого бюджета почти 172 миллиона рублей на дополнительные меры поддержки медиков, сообщает правительство региона. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T08:43
2020-10-21T08:43
здоровье - общество
олег кожемяко
владивосток
приморский край
общество
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 21 окт – РИА Новости.</strong> Власти Приморья с начала года направили из краевого бюджета почти 172 миллиона рублей на дополнительные меры поддержки медиков, сообщает правительство региона.По инициативе губернатора <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kozhemjako/" target="_blank" data-auto="true">Олега Кожемяко</a> в Приморье ввели дополнительные меры социальной поддержки медработников: доплаты молодым специалистам, ежемесячные выплаты врачам медучреждений на севере края, компенсация расходов за наем жилых помещений, выплаты за выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях, доплаты за наставничество, единовременные выплаты отдельным категориям медработников.В том числе 697 молодых врачей с начала года воспользовались новой мерой социальной поддержки – правом получать ежемесячную доплату в 10 тысяч рублей. На эти цели из бюджета края направлены 49,6 миллиона рублей. Большинство – это специалисты, которые трудоустроились в течение одного года после окончания вузов в медицинские учреждения <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостока</a>. Еще 213 молодых врачей начали работать в медорганизациях в районах Приморья.В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья местных жителей на основе повышения качества и доступности оказания медицинской помощи.
https://ria.ru/20201019/deti-1580420502.html
https://ria.ru/20201014/sertifikaty-1579712219.html
владивосток
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здоровье - общество, олег кожемяко, владивосток, приморский край, общество

Власти Приморья рассказали о дополнительных выплатах медикам

08:43 21.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой помощи возле приемного отделения временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве
Сотрудник скорой помощи возле приемного отделения временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 21 окт – РИА Новости. Власти Приморья с начала года направили из краевого бюджета почти 172 миллиона рублей на дополнительные меры поддержки медиков, сообщает правительство региона.
По инициативе губернатора Олега Кожемяко в Приморье ввели дополнительные меры социальной поддержки медработников: доплаты молодым специалистам, ежемесячные выплаты врачам медучреждений на севере края, компенсация расходов за наем жилых помещений, выплаты за выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях, доплаты за наставничество, единовременные выплаты отдельным категориям медработников.
Новорожденные в родильном доме - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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В Приморье около трех тысяч семей получили выплаты при рождении первенца
"За 9 месяцев 2020 года этими мерами соцподдержки воспользовались 1815 медицинских специалистов. Общая сумма региональных выплат составила 171,8 миллиона рублей", – сообщили в региональном минздраве.
В том числе 697 молодых врачей с начала года воспользовались новой мерой социальной поддержки – правом получать ежемесячную доплату в 10 тысяч рублей. На эти цели из бюджета края направлены 49,6 миллиона рублей. Большинство – это специалисты, которые трудоустроились в течение одного года после окончания вузов в медицинские учреждения Владивостока. Еще 213 молодых врачей начали работать в медорганизациях в районах Приморья.
В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья местных жителей на основе повышения качества и доступности оказания медицинской помощи.
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Почти 30 семей в Приморье получат сертификаты на жилье
 
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Здоровье - ОбществоОлег КожемякоВладивостокПриморский крайОбщество
 
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