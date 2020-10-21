https://ria.ru/20201021/vostochnyy-1580776071.html

В "Роскосмосе" прокомментировали новое дело по Восточному

"Роскосмос" ведет борьбу с коррупцией на всех уровнях и всегда оказывает содействие следствию, заявили РИА Новости в госкорпорации, комментируя публикацию... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T10:48

2020-10-21T10:48

2020-10-21T10:48

восточный (космодром)

космос - риа наука

роскосмос

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" ведет борьбу с коррупцией на всех уровнях и всегда оказывает содействие следствию, заявили РИА Новости в госкорпорации, комментируя публикацию <a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank">"Коммерсанта"</a> о новом деле, связанном со строительством космодрома Восточный.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о злоупотреблениях главного инспектора 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны Дмитрия Фоминцева. Следствие полагает, что за переход вместе с супругой на более высокооплачиваемую работу в Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в "Роскосмос") Фоминцев принял три недостроенных объекта космодрома. Предполагаемый ущерб оценивается в 500 миллионов рублей.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

восточный (космодром), космос - риа наука, роскосмос, происшествия