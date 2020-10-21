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В "Роскосмосе" прокомментировали новое дело по Восточному
"Роскосмос" ведет борьбу с коррупцией на всех уровнях и всегда оказывает содействие следствию, заявили РИА Новости в госкорпорации, комментируя публикацию... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T10:48
2020-10-21T10:48
восточный (космодром)
космос - риа наука
роскосмос
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" ведет борьбу с коррупцией на всех уровнях и всегда оказывает содействие следствию, заявили РИА Новости в госкорпорации, комментируя публикацию <a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank">"Коммерсанта"</a> о новом деле, связанном со строительством космодрома Восточный.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о злоупотреблениях главного инспектора 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны Дмитрия Фоминцева. Следствие полагает, что за переход вместе с супругой на более высокооплачиваемую работу в Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в "Роскосмос") Фоминцев принял три недостроенных объекта космодрома. Предполагаемый ущерб оценивается в 500 миллионов рублей.
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восточный (космодром), космос - риа наука, роскосмос, происшествия

В "Роскосмосе" прокомментировали новое дело по Восточному

10:48 21.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСпецтехника на строительной площадке стартового стола КРК "Ангара" космодрома Восточный
Спецтехника на строительной площадке стартового стола КРК Ангара космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. "Роскосмос" ведет борьбу с коррупцией на всех уровнях и всегда оказывает содействие следствию, заявили РИА Новости в госкорпорации, комментируя публикацию "Коммерсанта" о новом деле, связанном со строительством космодрома Восточный.
"В госкорпорации "Роскосмос" ведется борьба с коррупцией на всех уровнях, и всегда следственным органам оказывается полное содействие", - сказали там, отвечая на соответствующий запрос.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о злоупотреблениях главного инспектора 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны Дмитрия Фоминцева. Следствие полагает, что за переход вместе с супругой на более высокооплачиваемую работу в Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в "Роскосмос") Фоминцев принял три недостроенных объекта космодрома. Предполагаемый ущерб оценивается в 500 миллионов рублей.
 
Восточный (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмосПроисшествия
 
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