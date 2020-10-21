https://ria.ru/20201021/vosstanovlenie-1580773496.html

Инфекционист рассказал, сколько продлится восстановление после COVID-19

Восстановление после коронавируса, перенесенного в легкой форме, займет до месяца, в тяжелой, возможно, до полугода, сообщил РИА Новости главный внештатный... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T10:36

2020-10-21T10:36

2020-10-21T14:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Восстановление после коронавируса, перенесенного в легкой форме, займет до месяца, в тяжелой, возможно, до полугода, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.Опыт реабилитации после перенесенного коронавируса, как уточнил специалист, только начинает набираться, поэтому конкретных и универсальных данных по срокам восстановления у специалистов до сих пор нет.Реабилитация после перенесенного коронавируса включает дыхательную гимнастику и лечебную физкультуру, рекомендуется употреблять больше белков и фруктов, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580772764.html

https://ria.ru/20201020/vaktsina-1580636674.html

https://ria.ru/20201021/vaktsina-1580751663.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, общество