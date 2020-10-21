Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201021/vosstanovlenie-1580773496.html
Инфекционист рассказал, сколько продлится восстановление после COVID-19
Восстановление после коронавируса, перенесенного в легкой форме, займет до месяца, в тяжелой, возможно, до полугода, сообщил РИА Новости главный внештатный... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T10:36
2020-10-21T14:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580680600_0:172:3030:1876_1400x0_80_0_0_3333249b20f2989dd01e83c385faa67a.jpg
<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Восстановление после коронавируса, перенесенного в легкой форме, займет до месяца, в тяжелой, возможно, до полугода, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.Опыт реабилитации после перенесенного коронавируса, как уточнил специалист, только начинает набираться, поэтому конкретных и универсальных данных по срокам восстановления у специалистов до сих пор нет.Реабилитация после перенесенного коронавируса включает дыхательную гимнастику и лечебную физкультуру, рекомендуется употреблять больше белков и фруктов, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580772764.html
https://ria.ru/20201020/vaktsina-1580636674.html
https://ria.ru/20201021/vaktsina-1580751663.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580680600_150:0:2881:2048_1400x0_80_0_0_c693cc0bd1ff4acf474adfdeb3a02cf3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, общество

Инфекционист рассказал, сколько продлится восстановление после COVID-19

10:36 21.10.2020 (обновлено: 14:01 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию на Курском вокзале в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
Сотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию на Курском вокзале в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Восстановление после коронавируса, перенесенного в легкой форме, займет до месяца, в тяжелой, возможно, до полугода, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
"То, насколько быстро организм восстанавливается после перенесенного заболевания, зависит от тяжести перенесенного заболевания. Если оно протекало в легкой форме, то восстановление происходит довольно быстро, и оно полное... Если заболевание протекало в среднетяжелой и особенно тяжелой форме, когда было глубокое поражение легочной ткани, в этом случае, естественно, для восстановления организма нужно больше времени", - рассказал Чуланов.
Сотрудник скорой помощи возле приемного отделения временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
10:33Распространение нового коронавируса
В России за сутки 10 952 человека вылечились от коронавируса
Опыт реабилитации после перенесенного коронавируса, как уточнил специалист, только начинает набираться, поэтому конкретных и универсальных данных по срокам восстановления у специалистов до сих пор нет.
"Для легкого течения это небольшое время, так же, как бывает при других острых респираторных вирусных инфекциях, обычных сезонных. Это обычно бывает две-три недели, до месяца восстановление происходит. А при тяжелых поражениях, например, здесь мы можем параллель с гриппом провести, при тяжелом гриппе восстановление может идти до полугода", - отметил Чуланов.
Реабилитация после перенесенного коронавируса включает дыхательную гимнастику и лечебную физкультуру, рекомендуется употреблять больше белков и фруктов, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 13:39Распространение нового коронавируса
Несколько тысяч доз вакцины "Спутник V" поступили в гражданский оборот
"В основном реабилитация (после коронавируса - ред.) аналогична той, которую проводят для пациентов с хроническими легочными заболеваниями. То есть, это дыхательная гимнастика, лечебная физкультура. (По питанию особых рекомендаций - ред.), пожалуй, нет. Единственное, что можно сказать здесь, как для восстановления после любого заболевания, питание должно быть разнообразным, содержащим достаточное количество белков и витаминов. Должно включать достаточное количество фруктов", - рассказал Чуланов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцинация врачей от коронавируса в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
02:20Распространение нового коронавируса
Вирусолог назвал категорию людей, которым не поможет вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38НАСА опубликовало снимки забора образцов с астероида Бенну
01:38СМИ узнали, Ева Лонгория снимется в фильме Тимура Бекмамбетова
01:27Задержанный в США за контрабанду россиянин не обращался в консульство
01:17Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
00:59В МИД Армении назвали единственный путь решения проблемы Карабаха
00:40В США россиянина обвинили в сговоре для контрабанды электроники
00:34Бывшего замглавы Росгвардии задержали подозрению в мошенничестве
00:22Фанаты "Бэтмена" выяснили время действия нового фильма по фото со съемок
00:15В Грузии освободили 43 заложника из захваченного банка
00:11Путин в четверг выступит на заседании Валдайского клуба по видеосвязи
00:00СМИ: захватчик банка в Грузии выехал к Абхазии с тремя заложниками
23:59В Росгвардии прокомментировали задержание экс-замглавы ведомства Милейко
23:54В Петербурге продлили школьные каникулы
23:42В США объяснили отказ продлевать ДСНВ без всяких условий
23:18Спецпосланник Трампа заявил, что Россия и США близки в продлению ДСНВ
23:04В Москве умерли 66 пациентов с коронавирусом
23:03В США задержали мужчину, угрожавшего похитить Байдена
22:59США хотят подарить Болгарии два списанных истребителя F-16
22:53СМИ: к дому Зеленского стянули силовиков из-за протестов в Киеве
22:47Онищенко ответил на заявления о неэффективности перчаток против COVID-19
Лента новостейМолния