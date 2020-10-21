Инфекционист рассказал, сколько продлится восстановление после COVID-19
10:36 21.10.2020 (обновлено: 14:01 21.10.2020)
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию на Курском вокзале в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Восстановление после коронавируса, перенесенного в легкой форме, займет до месяца, в тяжелой, возможно, до полугода, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
"То, насколько быстро организм восстанавливается после перенесенного заболевания, зависит от тяжести перенесенного заболевания. Если оно протекало в легкой форме, то восстановление происходит довольно быстро, и оно полное... Если заболевание протекало в среднетяжелой и особенно тяжелой форме, когда было глубокое поражение легочной ткани, в этом случае, естественно, для восстановления организма нужно больше времени", - рассказал Чуланов.
Опыт реабилитации после перенесенного коронавируса, как уточнил специалист, только начинает набираться, поэтому конкретных и универсальных данных по срокам восстановления у специалистов до сих пор нет.
"Для легкого течения это небольшое время, так же, как бывает при других острых респираторных вирусных инфекциях, обычных сезонных. Это обычно бывает две-три недели, до месяца восстановление происходит. А при тяжелых поражениях, например, здесь мы можем параллель с гриппом провести, при тяжелом гриппе восстановление может идти до полугода", - отметил Чуланов.
Реабилитация после перенесенного коронавируса включает дыхательную гимнастику и лечебную физкультуру, рекомендуется употреблять больше белков и фруктов, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
"В основном реабилитация (после коронавируса - ред.) аналогична той, которую проводят для пациентов с хроническими легочными заболеваниями. То есть, это дыхательная гимнастика, лечебная физкультура. (По питанию особых рекомендаций - ред.), пожалуй, нет. Единственное, что можно сказать здесь, как для восстановления после любого заболевания, питание должно быть разнообразным, содержащим достаточное количество белков и витаминов. Должно включать достаточное количество фруктов", - рассказал Чуланов.
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