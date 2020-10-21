В США объяснили отказ продлевать ДСНВ без всяких условий
© AP Photo / Charlie RiedelАмериканская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота
© AP Photo / Charlie Riedel
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. США не согласны продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) без всяких условий, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В госдепе США, в свою очередь, сообщили, что готовы придать окончательную форму соглашению с РФ по ядерному оружию.
"Советник по национальной безопасности (Роберт О'Брайен - ред.) дал ясно понять, что это не вариант", - сказал Биллингсли в интервью каналу PBS, отвечая на вопрос, готовы ли США продлить договор без дополнительных условий.
Поясняя свой ответ, Биллингсли подчеркнул, что ДСНВ ограничивает 90-92% всего американского арсенала и затрагивает лишь 45% или меньше российского.
"Россия наращивает весь этот потенциал, эти ракеты и тактическое ядерное оружие, ядерное оружие малой дальности, которые нацелены на НАТО. И, конечно, ДСНВ не затрагивает ни одну боеголовку Китая", - считает Биллингсли.
Он также напомнил, что ДСНВ не охватывает Китай, который, по версии администрации США, должен участвовать в переговорах по контролю над вооружениями.
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В МИД РФ ранее заявили, что Россия, предлагая продлить СНВ-3 на один год, готова вместе с США взять на себя политическое обязательство "заморозить" на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов. В предложении подчеркивается, что если решение о такой взаимной "заморозке" будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.