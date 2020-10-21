https://ria.ru/20201021/vooruzheniya-1580918219.html

В США объяснили отказ продлевать ДСНВ без всяких условий

США не согласны продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) без всяких условий, заявил... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T23:42

2020-10-21T23:42

2020-10-21T23:42

россия

маршалл биллингсли

договор снв-3

китай

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> не согласны продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) без всяких условий, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a>.Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В госдепе США, в свою очередь, сообщили, что готовы придать окончательную форму соглашению с РФ по ядерному оружию."Советник по национальной безопасности (<a href="http://ria.ru/person_robert-obrayen/" target="_blank" data-auto="true">Роберт О'Брайен</a> - ред.) дал ясно понять, что это не вариант", - сказал Биллингсли в интервью каналу <a href="https://www.pbs.org/" target="_blank" rel="nofollow noopener">PBS</a>, отвечая на вопрос, готовы ли США продлить договор без дополнительных условий.Поясняя свой ответ, Биллингсли подчеркнул, что ДСНВ ограничивает 90-92% всего американского арсенала и затрагивает лишь 45% или меньше российского."Россия наращивает весь этот потенциал, эти ракеты и тактическое ядерное оружие, ядерное оружие малой дальности, которые нацелены на <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. И, конечно, ДСНВ не затрагивает ни одну боеголовку Китая", - считает Биллингсли.Он также напомнил, что ДСНВ не охватывает <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, который, по версии администрации США, должен участвовать в переговорах по контролю над вооружениями.В МИД РФ ранее заявили, что Россия, предлагая продлить СНВ-3 на один год, готова вместе с США взять на себя политическое обязательство "заморозить" на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов. В предложении подчеркивается, что если решение о такой взаимной "заморозке" будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/lavrov-1580189866.html

https://ria.ru/20200816/1575845389.html

https://ria.ru/20200714/1574282355.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, маршалл биллингсли, договор снв-3, китай, сша, в мире