https://ria.ru/20201021/vooruzheniya-1580916425.html

Спецпосланник Трампа заявил, что Россия и США близки в продлению ДСНВ

США и Россия очень близки к достижению соглашения о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на год, заявил спецпосланник РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T23:18

2020-10-21T23:18

2020-10-21T23:18

россия

маршалл биллингсли

договор снв-3

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Россия очень близки к достижению соглашения о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на год, заявил спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a>.В МИД РФ ранее заявили, что Россия, предлагая продлить ДСНВ-3 на один год, готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о "заморозке" числа ядерных боезарядов. В предложении подчеркивается, что если решение о такой взаимной "заморозке" будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США."Мы пока не пришли к соглашению, но, конечно, учитывая тот факт, что Россия двинулась в направлении предложения США по этому ограничению, похоже, что обе стороны все больше сближаются. И мы, я бы сказал, очень, очень близки к соглашению", - сказал Биллингсли в интервью каналу <a href="https://www.pbs.org/" target="_blank" rel="nofollow noopener">PBS</a>, отвечая на соответствующий вопрос.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/lavrov-1580189866.html

https://ria.ru/20200921/snv-1577533622.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, маршалл биллингсли, договор снв-3, сша, в мире