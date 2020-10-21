Спецпосланник Трампа заявил, что Россия и США близки в продлению ДСНВ
© AP Photo / Ronald ZakМаршалл Биллингсли на переговорах с Сергеем Рябковым в Вене, 23 июня 2020 года
© AP Photo / Ronald Zak
ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. США и Россия очень близки к достижению соглашения о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на год, заявил спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
В МИД РФ ранее заявили, что Россия, предлагая продлить ДСНВ-3 на один год, готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о "заморозке" числа ядерных боезарядов. В предложении подчеркивается, что если решение о такой взаимной "заморозке" будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.
"Мы пока не пришли к соглашению, но, конечно, учитывая тот факт, что Россия двинулась в направлении предложения США по этому ограничению, похоже, что обе стороны все больше сближаются. И мы, я бы сказал, очень, очень близки к соглашению", - сказал Биллингсли в интервью каналу PBS, отвечая на соответствующий вопрос.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
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