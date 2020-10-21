https://ria.ru/20201021/voda-1580792367.html

Аксенов сообщил о нормализации ситуации с графиками подачи воды населению

Ситуация с графиками подачи воды населению в Крыму нормализовалась, целесообразности проводить оперативный штаб два раза в неделю больше нет, сообщил глава... РИА Новости, 21.10.2020

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алушта

сергей аксенов (политик)

михаил мишустин

белогорск

симферополь

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости.</strong> Ситуация с графиками подачи воды населению в Крыму нормализовалась, целесообразности проводить оперативный штаб два раза в неделю больше нет, сообщил глава республики <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a>.Подача воды по графику только утром и вечером введена в <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a>, Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма из-за засухи и обмелевших трех водохранилищ. Кроме того, ограничения подачи воды введены в <a href="http://ria.ru/location_Alushta/" target="_blank" data-auto="true">Алуште</a>, близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также в <a href="http://ria.ru/location_Belogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Белогорске</a>.Ранее оперативный штаб по водоснабжению проходил два раза в неделю – в понедельник и пятницу.Ранее премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> сообщил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств будет из федерального бюджета. Правительством подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580765754.html

алушта

белогорск

симферополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, сергей аксенов (политик), михаил мишустин, белогорск, симферополь, общество