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Аксенов сообщил о нормализации ситуации с графиками подачи воды населению
Ситуация с графиками подачи воды населению в Крыму нормализовалась, целесообразности проводить оперативный штаб два раза в неделю больше нет, сообщил глава... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:00
2020-10-21T12:00
алушта
сергей аксенов (политик)
михаил мишустин
белогорск
симферополь
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости.</strong> Ситуация с графиками подачи воды населению в Крыму нормализовалась, целесообразности проводить оперативный штаб два раза в неделю больше нет, сообщил глава республики <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a>.Подача воды по графику только утром и вечером введена в <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a>, Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма из-за засухи и обмелевших трех водохранилищ. Кроме того, ограничения подачи воды введены в <a href="http://ria.ru/location_Alushta/" target="_blank" data-auto="true">Алуште</a>, близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также в <a href="http://ria.ru/location_Belogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Белогорске</a>.Ранее оперативный штаб по водоснабжению проходил два раза в неделю – в понедельник и пятницу.Ранее премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> сообщил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств будет из федерального бюджета. Правительством подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580765754.html
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алушта, сергей аксенов (политик), михаил мишустин, белогорск, симферополь, общество

Аксенов сообщил о нормализации ситуации с графиками подачи воды населению

12:00 21.10.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖители Cимферополя идут чтобы набрать в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
Жители Cимферополя идут чтобы набрать в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Ситуация с графиками подачи воды населению в Крыму нормализовалась, целесообразности проводить оперативный штаб два раза в неделю больше нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Подача воды по графику только утром и вечером введена в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма из-за засухи и обмелевших трех водохранилищ. Кроме того, ограничения подачи воды введены в Алуште, близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также в Белогорске.
"Ситуация с точки зрения графиков более менее нормализовалась, планы работ все размещены. Мы будем проводить штаб один раз в неделю в понедельник", - сказал Аксенов на заседании в крымском правительстве.
Ранее оперативный штаб по водоснабжению проходил два раза в неделю – в понедельник и пятницу.
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Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств будет из федерального бюджета. Правительством подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
 
АлуштаСергей Аксенов (политик)Михаил МишустинБелогорскСимферопольОбщество
 
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