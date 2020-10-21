https://ria.ru/20201021/vizit-1580795863.html

МИД России оценил визит министров иностранных дел Армении и Азербайджана

Россия приветствует желание руководства Армении и Азербайджана добиваться мира, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T12:13

2020-10-21T12:13

2020-10-21T12:13

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

обсе

андрей руденко

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Россия приветствует желание руководства Армении и Азербайджана добиваться мира, сказал замглавы МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Rudenko" target="_blank">Андрей Руденко</a>.Ранее сообщалось, что главы МИД <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> и <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> посетят Москву.По словам Руденко, необходимо прекратить обстрелы и остановить страдания мирного населения.Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html

россия

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обсе, андрей руденко, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире