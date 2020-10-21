МИД России оценил визит министров иностранных дел Армении и Азербайджана
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия приветствует желание руководства Армении и Азербайджана добиваться мира, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Ранее сообщалось, что главы МИД Армении и Азербайджана посетят Москву.
"Мы слышали эти интервью (о готовности премьера Армении и президента Азербайджана приехать в РФ). Приветствуем их желание добиваться мира ", - сказал Руденко журналистам.
По словам Руденко, необходимо прекратить обстрелы и остановить страдания мирного населения.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где военное положение.
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Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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