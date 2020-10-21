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https://ria.ru/20201021/vinnik-1580882852.html
Винника перевели в другую тюрьму
Россиянина Александра Винника, которого во Франции обвиняют в вымогательстве и отмывании денег, перевели в тюрьму в центре Парижа с лучшими условиями... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T18:25
2020-10-21T18:34
греция
дело александра винника
александр винник
татьяна москалькова
франция
париж
в мире
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<strong>МОСКВА. 21 окт - РИА Новости.</strong> Россиянина <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vinnik/" target="_blank" data-auto="true">Александра Винника</a>, которого во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> обвиняют в вымогательстве и отмывании денег, перевели в тюрьму в центре <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> с лучшими условиями пребывания, сказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в России <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Moskalkova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Москалькова</a>.Суд Парижа в понедельник начал рассмотрение по существу дела Винника, слушания продлятся до 22 октября.Омбудсмен также добавила, что Винника посетили по ее просьба сотрудники омбудсмена Франции.С 23 января Винник находится во Франции, куда его экстрадировали из <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a>. Защита россиянина неоднократно заявляла о незаконности его экстрадиции во Францию. Адвокаты подавали апелляцию на это решение, однако она была отклонена судом. Также защита пыталась добиться освобождения Винника из-под стражи, но суд также отклонял ходатайства.В июле прокуратура Парижа потребовала передать дело Винника в суд.Адвокат Винника Бело ранее заявлял о невиновности подзащитного, подчеркивая, что им манипулировали, он был "всего лишь оператором, а вовсе не одним из создателей (криптовалютной биржи) BTC-e", и выполнял техническую работу.
https://ria.ru/20201019/vinnik-1580542824.html
https://ria.ru/20200914/vinnik-1577229144.html
греция
франция
париж
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греция, дело александра винника, александр винник, татьяна москалькова, франция, париж, в мире

Винника перевели в другую тюрьму

18:25 21.10.2020 (обновлено: 18:34 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Читать ria.ru в
МОСКВА. 21 окт - РИА Новости. Россиянина Александра Винника, которого во Франции обвиняют в вымогательстве и отмывании денег, перевели в тюрьму в центре Парижа с лучшими условиями пребывания, сказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Суд Парижа в понедельник начал рассмотрение по существу дела Винника, слушания продлятся до 22 октября.
"Нам удалось перевести Александра в тюрьму, расположенную в центре Парижа, В ней созданы лучшие условия для пребывания, чем та, где он находился. Это поможет лучше подготовить его защиту", - сказала Москалькова в разговоре с агентством.
Омбудсмен также добавила, что Винника посетили по ее просьба сотрудники омбудсмена Франции.
Александр Винник - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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Винник не согласен с выдвинутыми против него во Франции обвинениями
С 23 января Винник находится во Франции, куда его экстрадировали из Греции. Защита россиянина неоднократно заявляла о незаконности его экстрадиции во Францию. Адвокаты подавали апелляцию на это решение, однако она была отклонена судом. Также защита пыталась добиться освобождения Винника из-под стражи, но суд также отклонял ходатайства.
В июле прокуратура Парижа потребовала передать дело Винника в суд.
Адвокат Винника Бело ранее заявлял о невиновности подзащитного, подчеркивая, что им манипулировали, он был "всего лишь оператором, а вовсе не одним из создателей (криптовалютной биржи) BTC-e", и выполнял техническую работу.
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ГрецияДело Александра ВинникаАлександр ВинникТатьяна МоскальковаФранцияПарижВ мире
 
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