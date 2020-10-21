https://ria.ru/20201021/vinnik-1580882852.html

Винника перевели в другую тюрьму

Россиянина Александра Винника, которого во Франции обвиняют в вымогательстве и отмывании денег, перевели в тюрьму в центре Парижа с лучшими условиями... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T18:25

2020-10-21T18:25

2020-10-21T18:34

греция

дело александра винника

александр винник

татьяна москалькова

франция

париж

в мире

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<strong>МОСКВА. 21 окт - РИА Новости.</strong> Россиянина <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vinnik/" target="_blank" data-auto="true">Александра Винника</a>, которого во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> обвиняют в вымогательстве и отмывании денег, перевели в тюрьму в центре <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> с лучшими условиями пребывания, сказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в России <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Moskalkova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Москалькова</a>.Суд Парижа в понедельник начал рассмотрение по существу дела Винника, слушания продлятся до 22 октября.Омбудсмен также добавила, что Винника посетили по ее просьба сотрудники омбудсмена Франции.С 23 января Винник находится во Франции, куда его экстрадировали из <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a>. Защита россиянина неоднократно заявляла о незаконности его экстрадиции во Францию. Адвокаты подавали апелляцию на это решение, однако она была отклонена судом. Также защита пыталась добиться освобождения Винника из-под стражи, но суд также отклонял ходатайства.В июле прокуратура Парижа потребовала передать дело Винника в суд.Адвокат Винника Бело ранее заявлял о невиновности подзащитного, подчеркивая, что им манипулировали, он был "всего лишь оператором, а вовсе не одним из создателей (криптовалютной биржи) BTC-e", и выполнял техническую работу.

https://ria.ru/20201019/vinnik-1580542824.html

https://ria.ru/20200914/vinnik-1577229144.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

греция, дело александра винника, александр винник, татьяна москалькова, франция, париж, в мире