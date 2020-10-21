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https://ria.ru/20201021/vertolet-1580849872.html
Потерпевший крушение в Вологодской области вертолет вытащили из реки
Вертолет, накануне упавший в реку в Вологодской области, вытащили из воды, сообщает региональное управление МЧС РФ. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T16:12
2020-10-21T17:05
межгосударственный авиационный комитет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вологодская область
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости.</strong> Вертолет, накануне упавший в реку в <a href="http://ria.ru/location_Vologodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Вологодской области</a>, вытащили из воды, сообщает региональное управление <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ.Днем во вторник вертолет Robinson R44 компании "АэроСоюз", выполнявший коммерческий рейс "Вологда - Великий Устюг", упал в реку Сухона около поселка Бобровское в Нюксенском районе Вологодской области. На месте крушения было обнаружено тело мужчины. Как рассказал РИА Новости источник, близкий к следственным органам региона, скорее всего, погибли все четверо летевших вертолетом.Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности, повлекшее за собой смерть двух и более лиц". Межгосударственный авиационный комитет (<a href="http://ria.ru/organization_Mezhgosudarstvennyjj_aviacionnyjj_komitet/" target="_blank" data-auto="true">МАК</a>) сформировал комиссию по расследованию крушения вертолета в Вологодской области, где, по данным ведомства, погибли четыре человека."Потерпевший крушение легкомоторный вертолёт обнаружен и извлечен из воды", - говорится в сообщении.Об обнаружении тел погибших пока не сообщается. Одним из погибших был гендиректор туристической компании "Дед Мороз" Олег Васильев.
https://radiosputnik.ria.ru/20201020/vertolet-1580728136.html
вологодская область
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межгосударственный авиационный комитет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вологодская область, происшествия

Потерпевший крушение в Вологодской области вертолет вытащили из реки

16:12 21.10.2020 (обновлено: 17:05 21.10.2020)
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС работают на месте крушения вертолета, накануне упавшего в реку в Вологодской области. Кадр видео
Сотрудники МЧС работают на месте крушения вертолета, накануне упавшего в реку в Вологодской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / МЧС РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Вертолет, накануне упавший в реку в Вологодской области, вытащили из воды, сообщает региональное управление МЧС РФ.
Днем во вторник вертолет Robinson R44 компании "АэроСоюз", выполнявший коммерческий рейс "Вологда - Великий Устюг", упал в реку Сухона около поселка Бобровское в Нюксенском районе Вологодской области. На месте крушения было обнаружено тело мужчины. Как рассказал РИА Новости источник, близкий к следственным органам региона, скорее всего, погибли все четверо летевших вертолетом.
© Фото : МЧС РоссииСпасатели достают обломки вертолета Robinson, упавшего в реку в Вологодской области
Спасатели достают обломки вертолета Robinson, упавшего в реку в Вологодской области - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Фото : МЧС России
Спасатели достают обломки вертолета Robinson, упавшего в реку в Вологодской области
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности, повлекшее за собой смерть двух и более лиц". Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения вертолета в Вологодской области, где, по данным ведомства, погибли четыре человека.
"Потерпевший крушение легкомоторный вертолёт обнаружен и извлечен из воды", - говорится в сообщении.
Об обнаружении тел погибших пока не сообщается. Одним из погибших был гендиректор туристической компании "Дед Мороз" Олег Васильев.
Место крушения вертолёта в Нюксенском районе - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 20:33
СМИ назвали имена погибших при падении вертолета под Вологдой
 
Межгосударственный авиационный комитетМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вологодская областьПроисшествия
 
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