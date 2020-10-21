Источник: все четверо летевших в упавшем под Вологдой вертолете погибли
10:34 21.10.2020 (обновлено: 12:17 21.10.2020)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Трое пассажиров и пилот разбившегося вертолета Robinson, выполнявшего коммерческий рейс компании "АэроСоюз" по маршруту Вологда - Великий Устюг, предположительно, погибли, сообщил РИА Новости источник, близкий к следственным органам Вологодской области.
"Тело одного пассажира было найдено на земле. В нем опознали Олега Васильева. Когда вертолет дрейфовал по реке, было видно, что в кабине находятся несколько человек. Предположительно, это двое пассажиров и пилот, сейчас они считаются безвестно пропавшими", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, данные о том, что в вертолете, упавшем в реку Сухона, помимо гендиректора туристической компании "Дед Мороз" Олега Васильева находились вице-президент и сотрудница "АэроСоюза" Сергей Мозер и Анна Швецова, а также пилот Сергей Йог, были переданы в авиадиспетчерские службы перед вылетом.
Ранее сообщалось, что поисковые работы возобновлены в среду утром на месте крушения вертолета. Туда прибыла аэромобильная группа, работает опергруппа МЧС. Идет подготовка к водолазным работам, так как вертолет затонул и необходимо определить его местонахождение.
20 октября, 20:02Источник назвал имена находившихся в упавшем под Вологдой вертолете
Вологодская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту падения вертолета в Нюксенском районе Вологодской области. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
Позднее региональное управление МЧС РФ сообщили об обнаружении фрагментов, предположительно, воздушного судна в ходе поисковых работ на месте крушения вертолета в Вологодской области.
"Поисковые работы на Сухоне продолжаются. Специалисты обследуют место крушения, на данный момент удалось найти фрагменты, предположительно, воздушного судна", - говорится в сообщении.
Как информирует МЧС, в поисковых работах заняты 84 человека и 24 единицы техники.
"Вчера было обнаружено тело мужчины, извлечено из воды и передано в следственные органы. Местонахождение пилота и остальных пассажиров воздушного судна устанавливается", - отмечает ведомство.