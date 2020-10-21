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https://ria.ru/20201021/vertolet-1580772957.html
Источник: все четверо летевших в упавшем под Вологдой вертолете погибли
Трое пассажиров и пилот разбившегося вертолета Robinson, выполнявшего коммерческий рейс компании "АэроСоюз" по маршруту Вологда - Великий Устюг,... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T10:34
2020-10-21T12:17
дед мороз
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
великий устюг
вологда
вологодская область
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости.</strong> Трое пассажиров и пилот разбившегося вертолета Robinson, выполнявшего коммерческий рейс компании "АэроСоюз" по маршруту <a href="http://ria.ru/location_Vologda/" target="_blank" data-auto="true">Вологда</a> - Великий Устюг, предположительно, погибли, сообщил РИА Новости источник, близкий к следственным органам <a href="http://ria.ru/location_Vologodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Вологодской области</a>.По словам источника, данные о том, что в вертолете, упавшем в реку Сухона, помимо гендиректора туристической компании "<a href="http://ria.ru/person_Ded_Moroz/" target="_blank" data-auto="true">Дед Мороз</a>" Олега Васильева находились вице-президент и сотрудница "АэроСоюза" Сергей Мозер и Анна Швецова, а также пилот Сергей Йог, были переданы в авиадиспетчерские службы перед вылетом.Ранее сообщалось, что поисковые работы возобновлены в среду утром на месте крушения вертолета. Туда прибыла аэромобильная группа, работает опергруппа МЧС. Идет подготовка к водолазным работам, так как вертолет затонул и необходимо определить его местонахождение.Вологодская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту падения вертолета в Нюксенском районе Вологодской области. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).Позднее региональное управление МЧС РФ сообщили об обнаружении фрагментов, предположительно, воздушного судна в ходе поисковых работ на месте крушения вертолета в Вологодской области.Как информирует МЧС, в поисковых работах заняты 84 человека и 24 единицы техники.
https://ria.ru/20201020/vertolet-1580725085.html
https://ria.ru/20200722/1574685818.html
великий устюг
вологда
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Спасатели поднимают из реки под Вологдой обломки рухнувшего вертолета. Кадры МЧС
Спасатели поднимают из реки под Вологдой обломки рухнувшего накануне вертолета. Кадры ГУ МЧС по Вологодской области.
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дед мороз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), великий устюг, вологда, вологодская область, происшествия

Источник: все четверо летевших в упавшем под Вологдой вертолете погибли

10:34 21.10.2020 (обновлено: 12:17 21.10.2020)
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Трое пассажиров и пилот разбившегося вертолета Robinson, выполнявшего коммерческий рейс компании "АэроСоюз" по маршруту Вологда - Великий Устюг, предположительно, погибли, сообщил РИА Новости источник, близкий к следственным органам Вологодской области.
"Тело одного пассажира было найдено на земле. В нем опознали Олега Васильева. Когда вертолет дрейфовал по реке, было видно, что в кабине находятся несколько человек. Предположительно, это двое пассажиров и пилот, сейчас они считаются безвестно пропавшими", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, данные о том, что в вертолете, упавшем в реку Сухона, помимо гендиректора туристической компании "Дед Мороз" Олега Васильева находились вице-президент и сотрудница "АэроСоюза" Сергей Мозер и Анна Швецова, а также пилот Сергей Йог, были переданы в авиадиспетчерские службы перед вылетом.
Ранее сообщалось, что поисковые работы возобновлены в среду утром на месте крушения вертолета. Туда прибыла аэромобильная группа, работает опергруппа МЧС. Идет подготовка к водолазным работам, так как вертолет затонул и необходимо определить его местонахождение.
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Источник назвал имена находившихся в упавшем под Вологдой вертолете
Вологодская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту падения вертолета в Нюксенском районе Вологодской области. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
Позднее региональное управление МЧС РФ сообщили об обнаружении фрагментов, предположительно, воздушного судна в ходе поисковых работ на месте крушения вертолета в Вологодской области.
"Поисковые работы на Сухоне продолжаются. Специалисты обследуют место крушения, на данный момент удалось найти фрагменты, предположительно, воздушного судна", - говорится в сообщении.
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Как информирует МЧС, в поисковых работах заняты 84 человека и 24 единицы техники.
"Вчера было обнаружено тело мужчины, извлечено из воды и передано в следственные органы. Местонахождение пилота и остальных пассажиров воздушного судна устанавливается", - отмечает ведомство.
 
Дед МорозМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Великий УстюгВологдаВологодская областьПроисшествия
 
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