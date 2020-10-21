https://ria.ru/20201021/vertolet-1580772957.html

Источник: все четверо летевших в упавшем под Вологдой вертолете погибли

Трое пассажиров и пилот разбившегося вертолета Robinson, выполнявшего коммерческий рейс компании "АэроСоюз" по маршруту Вологда - Великий Устюг,... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T10:34

2020-10-21T10:34

2020-10-21T12:17

дед мороз

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

великий устюг

вологда

вологодская область

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости.</strong> Трое пассажиров и пилот разбившегося вертолета Robinson, выполнявшего коммерческий рейс компании "АэроСоюз" по маршруту <a href="http://ria.ru/location_Vologda/" target="_blank" data-auto="true">Вологда</a> - Великий Устюг, предположительно, погибли, сообщил РИА Новости источник, близкий к следственным органам <a href="http://ria.ru/location_Vologodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Вологодской области</a>.По словам источника, данные о том, что в вертолете, упавшем в реку Сухона, помимо гендиректора туристической компании "<a href="http://ria.ru/person_Ded_Moroz/" target="_blank" data-auto="true">Дед Мороз</a>" Олега Васильева находились вице-президент и сотрудница "АэроСоюза" Сергей Мозер и Анна Швецова, а также пилот Сергей Йог, были переданы в авиадиспетчерские службы перед вылетом.Ранее сообщалось, что поисковые работы возобновлены в среду утром на месте крушения вертолета. Туда прибыла аэромобильная группа, работает опергруппа МЧС. Идет подготовка к водолазным работам, так как вертолет затонул и необходимо определить его местонахождение.Вологодская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту падения вертолета в Нюксенском районе Вологодской области. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).Позднее региональное управление МЧС РФ сообщили об обнаружении фрагментов, предположительно, воздушного судна в ходе поисковых работ на месте крушения вертолета в Вологодской области.Как информирует МЧС, в поисковых работах заняты 84 человека и 24 единицы техники.

https://ria.ru/20201020/vertolet-1580725085.html

https://ria.ru/20200722/1574685818.html

великий устюг

вологда

вологодская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спасатели поднимают из реки под Вологдой обломки рухнувшего вертолета. Кадры МЧС Спасатели поднимают из реки под Вологдой обломки рухнувшего накануне вертолета. Кадры ГУ МЧС по Вологодской области. 2020-10-21T10:34 true PT0M35S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дед мороз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), великий устюг, вологда, вологодская область, происшествия