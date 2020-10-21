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https://ria.ru/20201021/van-damm-1580610459.html
Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа
Бельгийский актер Жан-Клод Ван Дамм пришел на помощь трехмесячному щенку чихуахуа и уберег его от усыпления, которое грозило собаке из-за проблем с документами, РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T00:35
2020-10-21T09:26
культура
стиль жизни
новости культуры
жан-клод ван дамм (ван варенберг)
норвегия
болгария
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости</strong>. Бельгийский актер Жан-Клод Ван Дамм пришел на помощь трехмесячному щенку чихуахуа и уберег его от усыпления, которое грозило собаке из-за проблем с документами, <a href="https://www.theguardian.com/world/2020/oct/19/van-damme-saves-life-of-chihuahua-after-row-over-fake-passport" target="_blank">сообщает</a> The Guardian.Щенка по имени Рая привезли новым хозяевам из Болгарии в Норвегию в сентябре, но чиновники не смогли его зарегистрировать из-за поддельного паспорта. Норвежцы попытались вернуть питомца обратно, но Болгария отказалась его принять, сославшись на правила ЕС по транспортировке животных. В результате Рае грозила смерть, но вмешался бельгийский актер.Он запустил кампанию в поддержку щенка, разместив в Сети ролик, в котором объяснил ситуацию, держа на руках своего собственного чихуахуа. "Я прошу, пожалуйста, по случаю моего дня рождения, измените ваше решение", — говорил Ван Дамм."Да, они совершили ошибку, неверно оформили бумаги... Но это не должно убить маленького щенка чихуахуа", — настаивал он. В конце концов власти Болгарии согласились принять собаку обратно. Рая пройдет положенную медицинскую проверку, а затем ее можно будет отправить новым хозяевам. Из-за поддельного паспорта норвежское законодательство предписывало усыпить собаку 20 октября.
https://ria.ru/20201018/boeviki-1580145078.html
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стиль жизни, новости культуры, жан-клод ван дамм (ван варенберг), норвегия, болгария

Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа

00:35 21.10.2020 (обновлено: 09:26 21.10.2020)
 
© Фото : Change.org, PBCЧихуахуа по кличе Рая
Чихуахуа по кличе Рая - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Фото : Change.org, PBC
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Бельгийский актер Жан-Клод Ван Дамм пришел на помощь трехмесячному щенку чихуахуа и уберег его от усыпления, которое грозило собаке из-за проблем с документами, сообщает The Guardian.
Щенка по имени Рая привезли новым хозяевам из Болгарии в Норвегию в сентябре, но чиновники не смогли его зарегистрировать из-за поддельного паспорта. Норвежцы попытались вернуть питомца обратно, но Болгария отказалась его принять, сославшись на правила ЕС по транспортировке животных. В результате Рае грозила смерть, но вмешался бельгийский актер.
Он запустил кампанию в поддержку щенка, разместив в Сети ролик, в котором объяснил ситуацию, держа на руках своего собственного чихуахуа.
"Я прошу, пожалуйста, по случаю моего дня рождения, измените ваше решение", — говорил Ван Дамм.
"Да, они совершили ошибку, неверно оформили бумаги... Но это не должно убить маленького щенка чихуахуа", — настаивал он.
В конце концов власти Болгарии согласились принять собаку обратно. Рая пройдет положенную медицинскую проверку, а затем ее можно будет отправить новым хозяевам.
Из-за поддельного паспорта норвежское законодательство предписывало усыпить собаку 20 октября.
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