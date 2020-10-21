Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201021/valday-1580761635.html
Гинцбург, Дмитриев и Максютов на заседании Валдайского клуба
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии "Гамалея" Александр Гинцбург, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и директор... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T13:37
2020-10-21T13:37
ринат максютов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
международный дискуссионный клуб "валдай"
нии им. гамалеи
российский фонд прямых инвестиций
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580801740_0:244:2800:1818_1400x0_80_0_0_4918928260e0410f7b4bd8ce0bb4fb89.jpg
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии "Гамалея" Александр Гинцбург, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии VECTOR Ринат Максютов принимают участие в специальной сесии Валдайского дискуссионного клуба. В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
LIVE: Специальная сессия Международного дискуссионного клуба "Валдай"
LIVE: Специальная сессия Международного дискуссионного клуба "Валдай"
2020-10-21T13:37
true
PT82M36S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580801740_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_0bf6c151752a92799659957e1e7355b1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, международный дискуссионный клуб "валдай", нии им. гамалеи, российский фонд прямых инвестиций, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", общество
Гинцбург, Дмитриев и Максютов на заседании Валдайского клуба
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии "Гамалея" Александр Гинцбург, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии VECTOR Ринат Максютов принимают участие в специальной сесии Валдайского дискуссионного клуба.
2020-10-21T13:37
true
PT82M36S

Гинцбург, Дмитриев и Максютов на заседании Валдайского клуба

13:37 21.10.2020
 
Читать ria.ru в
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии "Гамалея" Александр Гинцбург, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии VECTOR Ринат Максютов принимают участие в специальной сесии Валдайского дискуссионного клуба.
В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека.
 
Ринат МаксютовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"НИИ им. ГамалеиРоссийский фонд прямых инвестицийГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38НАСА опубликовало снимки забора образцов с астероида Бенну
01:38СМИ узнали, Ева Лонгория снимется в фильме Тимура Бекмамбетова
01:27Задержанный в США за контрабанду россиянин не обращался в консульство
01:17Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
00:59В МИД Армении назвали единственный путь решения проблемы Карабаха
00:40В США россиянина обвинили в сговоре для контрабанды электроники
00:34Бывшего замглавы Росгвардии задержали подозрению в мошенничестве
00:22Фанаты "Бэтмена" выяснили время действия нового фильма по фото со съемок
00:15В Грузии освободили 43 заложника из захваченного банка
00:11Путин в четверг выступит на заседании Валдайского клуба по видеосвязи
00:00СМИ: захватчик банка в Грузии выехал к Абхазии с тремя заложниками
23:59В Росгвардии прокомментировали задержание экс-замглавы ведомства Милейко
23:54В Петербурге продлили школьные каникулы
23:42В США объяснили отказ продлевать ДСНВ без всяких условий
23:18Спецпосланник Трампа заявил, что Россия и США близки в продлению ДСНВ
23:04В Москве умерли 66 пациентов с коронавирусом
23:03В США задержали мужчину, угрожавшего похитить Байдена
22:59США хотят подарить Болгарии два списанных истребителя F-16
22:53СМИ: к дому Зеленского стянули силовиков из-за протестов в Киеве
22:47Онищенко ответил на заявления о неэффективности перчаток против COVID-19
Лента новостейМолния