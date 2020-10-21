https://ria.ru/20201021/valday-1580761635.html
Гинцбург, Дмитриев и Максютов на заседании Валдайского клуба
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии "Гамалея" Александр Гинцбург, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и директор... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T13:37
2020-10-21T13:37
2020-10-21T13:37
ринат максютов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
международный дискуссионный клуб "валдай"
нии им. гамалеи
российский фонд прямых инвестиций
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
общество
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Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии "Гамалея" Александр Гинцбург, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии VECTOR Ринат Максютов принимают участие в специальной сесии Валдайского дискуссионного клуба. В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека.
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Специальная сессия Международного дискуссионного клуба "Валдай"
LIVE: Специальная сессия Международного дискуссионного клуба "Валдай"
2020-10-21T13:37
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PT82M36S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, международный дискуссионный клуб "валдай", нии им. гамалеи, российский фонд прямых инвестиций, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", общество