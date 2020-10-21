https://ria.ru/20201021/valday-1580761635.html

Гинцбург, Дмитриев и Максютов на заседании Валдайского клуба

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии "Гамалея" Александр Гинцбург, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и директор... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T13:37

2020-10-21T13:37

2020-10-21T13:37

ринат максютов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

международный дискуссионный клуб "валдай"

нии им. гамалеи

российский фонд прямых инвестиций

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

общество

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Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии "Гамалея" Александр Гинцбург, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии VECTOR Ринат Максютов принимают участие в специальной сесии Валдайского дискуссионного клуба. В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Специальная сессия Международного дискуссионного клуба "Валдай" LIVE: Специальная сессия Международного дискуссионного клуба "Валдай" 2020-10-21T13:37 true PT82M36S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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