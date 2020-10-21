https://ria.ru/20201021/vaktsinatsiya-1580875813.html

Путин призвал развернуть вакцинацию от COVID-19 по всей стране

Разворачивать вакцинацию против коронавируса необходимо по всей стране, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T17:53

2020-10-21T17:53

2020-10-21T17:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578622053_0:0:3035:1707_1400x0_80_0_0_b3815b304f79457b9e8b9c4e75fde0de.jpg

<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Разворачивать вакцинацию против коронавируса необходимо по всей стране, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>."Появились препараты, медикаменты, вакцина появляется, и генеральный путь этой борьбы – это продолжение тестирования, соблюдение мер предосторожности и, конечно, вакцинация. Надо разворачивать эту вакцинацию по всей стране", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201020/murashko-1580622401.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество