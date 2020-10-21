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Путин назвал вакцинацию россиян от коронавируса первостепенной задачей
Вакцинация россиян от коронавируса является главной задачей, экспорт вакцины важен, но вторичен, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T17:52
2020-10-21T18:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Вакцинация россиян от коронавируса является главной задачей, экспорт вакцины важен, но вторичен, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Главная задача сегодня - создать производственные мощности для наращивания производства. И эти производственные мощности должны быть нацелены на вакцинацию граждан <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> в первую очередь", - отметил президент.Путин подчеркнул, что на первом этапе "нужно закрыть важнейшую задачу для нашей страны и для наших людей, для наших граждан: нужно обеспечить необходимое количество препаратов в самой Российской Федерации".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин

Путин назвал вакцинацию россиян от коронавируса первостепенной задачей

17:52 21.10.2020 (обновлено: 18:19 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Тамбове
Вакцинация от коронавируса в Тамбове - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Вакцинация россиян от коронавируса является главной задачей, экспорт вакцины важен, но вторичен, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вакцинация в Российской Федерации, для нас это задача номер один. Экспорт и прочее - это важно, но это второй вопрос", - сказал Путин на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Главная задача сегодня - создать производственные мощности для наращивания производства. И эти производственные мощности должны быть нацелены на вакцинацию граждан Российской Федерации в первую очередь", - отметил президент.
Путин подчеркнул, что на первом этапе "нужно закрыть важнейшую задачу для нашей страны и для наших людей, для наших граждан: нужно обеспечить необходимое количество препаратов в самой Российской Федерации".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВладимир Путин
 
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