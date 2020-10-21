https://ria.ru/20201021/vaktsinatsiya-1580875425.html

Путин назвал вакцинацию россиян от коронавируса первостепенной задачей

Вакцинация россиян от коронавируса является главной задачей, экспорт вакцины важен, но вторичен, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T17:52

2020-10-21T17:52

2020-10-21T18:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Вакцинация россиян от коронавируса является главной задачей, экспорт вакцины важен, но вторичен, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Главная задача сегодня - создать производственные мощности для наращивания производства. И эти производственные мощности должны быть нацелены на вакцинацию граждан <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> в первую очередь", - отметил президент.Путин подчеркнул, что на первом этапе "нужно закрыть важнейшую задачу для нашей страны и для наших людей, для наших граждан: нужно обеспечить необходимое количество препаратов в самой Российской Федерации".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин