https://ria.ru/20201021/vaktsina-1580916895.html

В Бразилии умер участник испытаний вакцины AstraZeneca

В Бразилии скончался доброволец, участвовавший в тестировании вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Об этом... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T23:23

2020-10-21T23:23

2020-10-21T23:23

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

здоровье - общество

astrazeneca

воз

оксфордский университет

бразилия

япония

оксфорд

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a> скончался доброволец, участвовавший в тестировании вакцины от коронавируса, разработанной компанией <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Oksfordskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Оксфордским университетом</a>. Об этом сообщило национальное агентство по надзору за здоровьем Anvisa.В заявлении ведомства отмечается, что причина смерти не раскрывается "из соображений этики и конфиденциальности", а также не приводятся данные о том, получил ли доброволец плацебо или сам препарат.В компании AstraZeneca отказались от комментариев и заявили, что не имеют официальной позиции в связи с инцидентом.По информации Anvisa, международный комитет по оценке безопасности испытаний вакцины предоставил частичные данные расследования этого инцидента и предложил продолжить испытания.При этом бразильские СМИ со ссылкой на "знакомые с международным исследованием" источники сообщили, что умерший скончался от осложнений COVID-19, но в рамках испытаний он получил плацебо.В <a href="http://ria.ru/location_Oxford/" target="_blank" data-auto="true">Оксфорде</a> утверждают, что вакцина безопасна, и ее испытания продолжатся. В заявлении университета подчеркивается, что к таким выводам пришло независимое расследование.Приостановка испытанийВ начале сентября испытания вакцины от AstraZeneca приостановили. Причиной этому послужили осложнения, обнаруженные у одного из добровольцев в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>. При этом министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> заявил, что подобные меры уже принимались летом, и тогда "все разрешилось без проблем".Спустя три дня тестирование возобновилось.Всемирная организация здравоохранения, комментируя приостановку испытаний вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, заявила, что это нередкое явление, и главное в процессе разработки препарата – это безопасность.Ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Федор Лисицын назвал правильным решение о приостановке испытаний, поскольку у добровольца возникли весьма серьезные осложнения<strong>. </strong>В частности, он столкнулся с атрофией мышц в месте инъекции. В <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> отметили, что ситуация с приостановкой тестирования показала ошибочность подхода некоторых стран."Вместе с тем ситуация с их приостановкой четко показала ошибочность подхода, когда целые страны ориентируются исключительно на новые непроверенные платформы при выборе вакцины, будь то аденовирусный вектор обезьяны или технология мРНК" — заявил глава фодна <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>.Он подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала о возможных рисках и о наличии хорошо изученной платформы на основе аденовирусных векторов человека, которая доказала эффективность и безопасность.Всего в мире, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом превысило 40 миллионов случаев. Жертвами пандемии стали свыше 1,121 миллиона человек.

https://ria.ru/20201012/vaktsina-1579305316.html

https://ria.ru/20200929/vaktsina-1577901576.html

https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577377911.html

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япония

оксфорд

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, здоровье - общество, astrazeneca , воз, оксфордский университет, бразилия, япония, оксфорд, в мире