https://ria.ru/20201021/vaktsina-1580875990.html

Путин назвал условие предоставления вакцины от COVID-19 другим странам

Вакцинация россиян от коронавируса является главной задачей, экспорт вакцины важен, но вторичен, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T17:54

2020-10-21T17:54

2020-10-21T18:19

распространение нового коронавируса

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Вакцинация россиян от коронавируса является главной задачей, экспорт вакцины важен, но вторичен, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Главная задача сегодня - создать производственные мощности для наращивания производства. И эти производственные мощности должны быть нацелены на вакцинацию граждан <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> в первую очередь. Что касается работы на экспорт, это важная задача, но ее, конечно, можно и просто продавать, но лучше решать каким образом: пусть наши партнеры создают такие производственные мощности у себя в странах, и мы организуем им там производство нашей вакцины, на их производственных мощностях", - отметил президент.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, в мире