https://ria.ru/20201021/vaktsina-1580873725.html
Путин назвал производство вакцины от коронавируса хорошим бизнесом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что оборот российской вакцины от коронавируса на мировом рынке оценивается в 100 миллиардов долларов ежегодно. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T17:46
2020-10-21T17:46
2020-10-21T18:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что оборот российской вакцины от коронавируса на мировом рынке оценивается в 100 миллиардов долларов ежегодно.На встрече с членами правления <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">Российского союза промышленников и предпринимателей</a> в среду он призвал предпринимателей активнее включаться в производство российской вакцины.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, экономика