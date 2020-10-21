https://ria.ru/20201021/vaktsina-1580873265.html

Путин призвал бизнес включаться в производство вакцины от COVID-19

Президент России Владимир Путин призвал предпринимателей активнее включаться в производство российской вакцины от коронавируса, чтобы обеспечить необходимое... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T17:45

2020-10-21T17:45

2020-10-21T18:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> призвал предпринимателей активнее включаться в производство российской вакцины от коронавируса, чтобы обеспечить необходимое количество этого препарата."Я обращаюсь в данном случае к предпринимателям, которые занимаются этим видом деятельности, - пошире включаться в эту работу и обеспечить необходимое количество производимой российской вакцины", - сказал Путин на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (<a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a>). <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество