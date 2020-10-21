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Гинцбург: серьезных побочных эффектов у вакцины "Спутник V" нет
Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что серьезных побочных эффектов у вакцины от коронавируса "Спутник V", кроме перечисленных в инструкции, не... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T15:31
2020-10-21T16:03
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
нии им. гамалеи
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Глава центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a> заявил, что серьезных побочных эффектов у вакцины от коронавируса "Спутник V", кроме перечисленных в инструкции, не наблюдается.По его словам, вакцина двухкомпонентная. Первый компонент получили 17 тысяч участвующих в испытаниях жителей <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a>, второй компонент - около 6 тысяч человек.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи, здоровье - общество

Гинцбург: серьезных побочных эффектов у вакцины "Спутник V" нет

15:31 21.10.2020 (обновлено: 16:03 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Минздрав РФ / Перейти в фотобанкУпаковка первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак", разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
Упаковка первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса COVID-19 Гам-КОВИД-Вак, разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Минздрав РФ
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что серьезных побочных эффектов у вакцины от коронавируса "Спутник V", кроме перечисленных в инструкции, не наблюдается.
По его словам, вакцина двухкомпонентная. Первый компонент получили 17 тысяч участвующих в испытаниях жителей Москвы и Подмосковья, второй компонент - около 6 тысяч человек.

"Могу вас заверить, что серьезных побочных эффектов, кроме тех, которые перечислены в инструкции по применению вакцины, не наблюдается", - сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24".

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургНИИ им. ГамалеиЗдоровье - Общество
 
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