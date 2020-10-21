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https://ria.ru/20201021/vaktsina-1580826008.html
В "Векторе" рассказали о схеме вакцинации от коронавируса "ЭпиВакКороной"
Вакцина "Вектора", скорее всего, может применяться два раза, а после ревакцинации - раз в три года, сообщил директор центра Ринат Максютов. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T14:34
2020-10-21T14:36
распространение нового коронавируса
ринат максютов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Вакцина "Вектора", скорее всего, может применяться два раза, а после ревакцинации - раз в три года, сообщил директор центра <a href="http://ria.ru/person_rinat-maksyutov/" target="_blank" data-auto="true">Ринат Максютов</a>."Те предварительные данные, которые мы имеем в настоящий момент, позволяют нам рассчитывать, что данную вакцину можно будет использовать по схеме вакцинации против клещевого энцефалита. То есть, две вакцинации, последующая ревакцинация, и следующая ревакцинация только раз в три года", - рассказал Максютов в эфире "<a href="https://xn--b1agj9af.xn--80aswg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">России 24</a>".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201019/vaktsina-1580482107.html
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ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество

В "Векторе" рассказали о схеме вакцинации от коронавируса "ЭпиВакКороной"

14:34 21.10.2020 (обновлено: 14:36 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШприц с вакциной против COVID-19 в поликлинике №121 в Москве
Шприц с вакциной против COVID-19 в поликлинике №121 в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Вакцина "Вектора", скорее всего, может применяться два раза, а после ревакцинации - раз в три года, сообщил директор центра Ринат Максютов.
"Те предварительные данные, которые мы имеем в настоящий момент, позволяют нам рассчитывать, что данную вакцину можно будет использовать по схеме вакцинации против клещевого энцефалита. То есть, две вакцинации, последующая ревакцинация, и следующая ревакцинация только раз в три года", - рассказал Максютов в эфире "России 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии Вектор Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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Распространение нового коронавирусаРинат МаксютовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - Общество
 
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