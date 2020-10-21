https://ria.ru/20201021/vaktsina-1580824790.html
Часть вакцин "ЭпиВакКорона" могут запустить в гражданский оборот в ноябре
Пострегистрационные исследования вакцины "ЭпиВакКорона" могут начаться в ноябре, тогда же часть вакцины может быть запущена в гражданский оборот, заявил... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T14:24
2020-10-21T14:24
2020-10-21T14:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Пострегистрационные исследования вакцины "ЭпиВакКорона" могут начаться в ноябре, тогда же часть вакцины может быть запущена в гражданский оборот, заявил директор центра "Вектор" <a href="http://ria.ru/person_rinat-maksyutov/" target="_blank" data-auto="true">Ринат Максютов</a>.Максютов также уточнил, что пострегистрационные клинические исследования будут также запущены в ноябре.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201021/maska-1580825308.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество