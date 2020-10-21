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https://ria.ru/20201021/vaktsina-1580818862.html
"Вектор": вакцина "ЭпиВакКорона" безопасна для аллергиков и пожилых
Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" полностью безопасна как для здоровых людей, так и для аллергиков, и для людей старшего возраста, заявил директор центра... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T13:58
2020-10-21T14:13
ринат максютов
международный дискуссионный клуб "валдай"
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" полностью безопасна как для здоровых людей, так и для аллергиков, и для людей старшего возраста, заявил директор центра "Вектор" <a href="http://ria.ru/person_rinat-maksyutov/" target="_blank" data-auto="true">Ринат Максютов</a>."Вакцина полностью безопасна, как для здоровых добровольцев, так и для лиц с хроническими заболеваниями, аллергиков, лиц старшего возраста. И даже мы рассматриваем вариант дальнейшего ее применения в клинических исследованиях на детях, начиная с возраста 14-17 лет, при этом состав вакцины не будет изменен", - сказал Максютов на заседании дискуссионного клуба "Валдай".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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ринат максютов, международный дискуссионный клуб "валдай", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество

"Вектор": вакцина "ЭпиВакКорона" безопасна для аллергиков и пожилых

13:58 21.10.2020 (обновлено: 14:13 21.10.2020)
 
© РИА Новости / РоспотребнадзорВакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Роспотребнадзор
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" полностью безопасна как для здоровых людей, так и для аллергиков, и для людей старшего возраста, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
"Вакцина полностью безопасна, как для здоровых добровольцев, так и для лиц с хроническими заболеваниями, аллергиков, лиц старшего возраста. И даже мы рассматриваем вариант дальнейшего ее применения в клинических исследованиях на детях, начиная с возраста 14-17 лет, при этом состав вакцины не будет изменен", - сказал Максютов на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии Вектор Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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Распространение нового коронавирусаРинат МаксютовМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - Общество
 
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