https://ria.ru/20201021/vaktsina-1580818862.html

"Вектор": вакцина "ЭпиВакКорона" безопасна для аллергиков и пожилых

Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" полностью безопасна как для здоровых людей, так и для аллергиков, и для людей старшего возраста, заявил директор центра... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T13:58

2020-10-21T13:58

2020-10-21T14:13

ринат максютов

международный дискуссионный клуб "валдай"

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576934340_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d1ccf8f1f474aa9172f721832187b946.jpg

<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" полностью безопасна как для здоровых людей, так и для аллергиков, и для людей старшего возраста, заявил директор центра "Вектор" <a href="http://ria.ru/person_rinat-maksyutov/" target="_blank" data-auto="true">Ринат Максютов</a>."Вакцина полностью безопасна, как для здоровых добровольцев, так и для лиц с хроническими заболеваниями, аллергиков, лиц старшего возраста. И даже мы рассматриваем вариант дальнейшего ее применения в клинических исследованиях на детях, начиная с возраста 14-17 лет, при этом состав вакцины не будет изменен", - сказал Максютов на заседании дискуссионного клуба "Валдай".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201019/vaktsina-1580482107.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ринат максютов, международный дискуссионный клуб "валдай", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество