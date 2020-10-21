https://ria.ru/20201021/vaktsina-1580818862.html
"Вектор": вакцина "ЭпиВакКорона" безопасна для аллергиков и пожилых
Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" полностью безопасна как для здоровых людей, так и для аллергиков, и для людей старшего возраста, заявил директор центра... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T13:58
2020-10-21T13:58
2020-10-21T14:13
ринат максютов
международный дискуссионный клуб "валдай"
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" полностью безопасна как для здоровых людей, так и для аллергиков, и для людей старшего возраста, заявил директор центра "Вектор" <a href="http://ria.ru/person_rinat-maksyutov/" target="_blank" data-auto="true">Ринат Максютов</a>."Вакцина полностью безопасна, как для здоровых добровольцев, так и для лиц с хроническими заболеваниями, аллергиков, лиц старшего возраста. И даже мы рассматриваем вариант дальнейшего ее применения в клинических исследованиях на детях, начиная с возраста 14-17 лет, при этом состав вакцины не будет изменен", - сказал Максютов на заседании дискуссионного клуба "Валдай".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201019/vaktsina-1580482107.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ринат максютов, международный дискуссионный клуб "валдай", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество