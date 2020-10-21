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"Вектор" разрабатывает объединенную вакцину против коронавируса и гриппа
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" разрабатывает объединенную вакцину, защищающую сразу от коронавируса SARS-CoV-2 и гриппа,... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T13:57
2020-10-21T14:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "<a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr" target="_blank">Вектор</a>" разрабатывает объединенную вакцину, защищающую сразу от коронавируса SARS-CoV-2 и гриппа, рассказал директор учреждения <a href="https://ria.ru/person_rinat-maksyutov" target="_blank">Ринат Максютов</a>.Недавно ученые из Ливерпульского университета обнаружили, что у заразившихся гриппом, а затем <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> риск смерти повышается в несколько раз. К такому выводы авторы работы пришли после того, как инфицировали одну группу лабораторных мышей только SARS-CoV-2, а другую — последовательно (с разницей в несколько дней) вирусом гриппа А и коронавирусом. В результате выяснилось, что у грызунов из второй группы COVID-19 протекал тяжелее, а вероятность летального исхода увеличивалась в шесть раз.В Роспотребнадзоре согласились с выводами ученых из Великобритании. Как отметила директор по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная, до начала сезона активной циркуляции вирусов гриппа необходимо сделать прививку от него, поскольку это заболевание осложняет течение коронавирусной инфекции, а также особо опасно для людей из групп риска.Эпитопная вакцина от центра "Вектор"Неделю назад Владимир Путин объявил о регистрации второго российского препарата для профилактики коронавирусной инфекции, созданного на основе пептидных антигенов в новосибирском центре "Вектор" при Роспотребнадзоре. Вакцина получила название "ЭпиВакКорона".Пострегистрационные испытания продолжатся при участии 40 тысяч добровольцев, в числе которых будут люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. "ЭпиВакКорону" рекомендуют вводить двукратно, внутримышечно, с интервалом не менее 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра.Первой российской вакциной стал "Спутник-V" от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Ее зарегистрировали в начале августа.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, общество

"Вектор" разрабатывает объединенную вакцину против коронавируса и гриппа

13:57 21.10.2020 (обновлено: 14:54 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники ООО НПФ "Исследовательский центр" на базе одной из лабораторий НПО "Вектор"
Сотрудники ООО НПФ Исследовательский центр на базе одной из лабораторий НПО Вектор - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" разрабатывает объединенную вакцину, защищающую сразу от коронавируса SARS-CoV-2 и гриппа, рассказал директор учреждения Ринат Максютов.

"Разработка объединенной вакцины против коронавируса и сезонного гриппа, такие работы у нас сейчас проводятся в центре", — сказал Максютов на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Недавно ученые из Ливерпульского университета обнаружили, что у заразившихся гриппом, а затем коронавирусом риск смерти повышается в несколько раз. К такому выводы авторы работы пришли после того, как инфицировали одну группу лабораторных мышей только SARS-CoV-2, а другую — последовательно (с разницей в несколько дней) вирусом гриппа А и коронавирусом. В результате выяснилось, что у грызунов из второй группы COVID-19 протекал тяжелее, а вероятность летального исхода увеличивалась в шесть раз.
В Роспотребнадзоре согласились с выводами ученых из Великобритании. Как отметила директор по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная, до начала сезона активной циркуляции вирусов гриппа необходимо сделать прививку от него, поскольку это заболевание осложняет течение коронавирусной инфекции, а также особо опасно для людей из групп риска.
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Эпитопная вакцина от центра "Вектор"

Неделю назад Владимир Путин объявил о регистрации второго российского препарата для профилактики коронавирусной инфекции, созданного на основе пептидных антигенов в новосибирском центре "Вектор" при Роспотребнадзоре. Вакцина получила название "ЭпиВакКорона".
Пострегистрационные испытания продолжатся при участии 40 тысяч добровольцев, в числе которых будут люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. "ЭпиВакКорону" рекомендуют вводить двукратно, внутримышечно, с интервалом не менее 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра.
Первой российской вакциной стал "Спутник-V" от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Ее зарегистрировали в начале августа.
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