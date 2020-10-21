https://ria.ru/20201021/vaktsina-1580777899.html

Третья партия вакцины от COVID-19 поступит в Югру до конца 2020 года

Третья партия вакцины от COVID-19 для медработников в объеме 1,3 тысячи доз поступит в Ханты-Мансийский автономный округ до конца 2020 года, сообщила... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T10:57

2020-10-21T10:57

2020-10-21T10:57

ханты-мансийский автономный округ

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

наталья комарова

общество

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 окт - РИА Новости.</strong> Третья партия вакцины от COVID-19 для медработников в объеме 1,3 тысячи доз поступит в <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийский автономный округ</a> до конца 2020 года, сообщила вице-спикер региональной думы Наталья Западнова.Первый транш вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" для медработников поступил в Югру в середине сентября. Во вторник на заседании штаба глава региона <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Komarova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Комарова</a> заявила, что в ХМАО поступила вторая партия вакцины против коронавирусной инфекции, предназначенная для добровольной вакцинации медицинских работников, в объеме 200 доз.В окружном управлении <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> ранее подчеркнули, что в регионе на предыдущей неделе наблюдался рост заболеваемости COVID-19 среди работников сферы здравоохранения.

https://ria.ru/20201020/vaktsina-1580650701.html

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), наталья комарова, общество