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Третья партия вакцины от COVID-19 поступит в Югру до конца 2020 года
Третья партия вакцины от COVID-19 для медработников в объеме 1,3 тысячи доз поступит в Ханты-Мансийский автономный округ до конца 2020 года, сообщила... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T10:57
2020-10-21T10:57
ханты-мансийский автономный округ
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
наталья комарова
общество
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 окт - РИА Новости.</strong> Третья партия вакцины от COVID-19 для медработников в объеме 1,3 тысячи доз поступит в <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийский автономный округ</a> до конца 2020 года, сообщила вице-спикер региональной думы Наталья Западнова.Первый транш вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" для медработников поступил в Югру в середине сентября. Во вторник на заседании штаба глава региона <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Komarova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Комарова</a> заявила, что в ХМАО поступила вторая партия вакцины против коронавирусной инфекции, предназначенная для добровольной вакцинации медицинских работников, в объеме 200 доз.В окружном управлении <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> ранее подчеркнули, что в регионе на предыдущей неделе наблюдался рост заболеваемости COVID-19 среди работников сферы здравоохранения.
https://ria.ru/20201020/vaktsina-1580650701.html
ханты-мансийский автономный округ
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ханты-мансийский автономный округ, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), наталья комарова, общество

Третья партия вакцины от COVID-19 поступит в Югру до конца 2020 года

10:57 21.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВакцинация врачей от коронавируса в Ленинградской области
Вакцинация врачей от коронавируса в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 окт - РИА Новости. Третья партия вакцины от COVID-19 для медработников в объеме 1,3 тысячи доз поступит в Ханты-Мансийский автономный округ до конца 2020 года, сообщила вице-спикер региональной думы Наталья Западнова.
Первый транш вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" для медработников поступил в Югру в середине сентября. Во вторник на заседании штаба глава региона Наталья Комарова заявила, что в ХМАО поступила вторая партия вакцины против коронавирусной инфекции, предназначенная для добровольной вакцинации медицинских работников, в объеме 200 доз.
"Важно, конечно, чтобы врачи оставались в строю... Доставка следующей партии вакцины для профилактики COVID-19 в количестве 1307 доз ожидается до конца текущего года", - приводит сайт думы Югры слова Западновой.
В окружном управлении Роспотребнадзора ранее подчеркнули, что в регионе на предыдущей неделе наблюдался рост заболеваемости COVID-19 среди работников сферы здравоохранения.
Медсестра держит в руках ампулу с вакциной Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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Ханты-Мансийский автономный округФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Наталья КомароваОбщество
 
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