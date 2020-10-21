https://ria.ru/20201021/vaktsina-1580751663.html

Вирусолог назвал категорию людей, которым не поможет вакцина от COVID-19

Вакцинация против COVID-19 может оказаться неэффективной у людей с иммунодефицитом, заявил беседе с ura.ru доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T02:20

2020-10-21T02:20

2020-10-21T09:08

распространение нового коронавируса

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

здоровье - общество

общество

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Вирусолог рассказал, кому точно не поможет вакцина от COVID-19

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Вакцинация против COVID-19 может оказаться неэффективной у людей с иммунодефицитом, заявил беседе с <a href="https://ura.news/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ura.ru</a> доктор медицинских наук, вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank">Анатолий Альтштейн</a>.Он пояснил, что это связано с трудностями в выработке антител.При этом он выразил сомнения по поводу заявлений о том, что антитела плохо вырабатываются у пожилых, людей в стрессе, принимающих противовоспалительные препараты и злоупотребляющих спиртными напитками.О проблемах с выработкой антител говорил накануне директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank">Александр Гинцбург</a>. Он призвал россиян воздержаться от алкоголя в период вакцинации, поскольку спиртное негативно влияет на эффективность прививки, а также отметил, что у пожилых людей иммунная система менее активно реагирует на вакцину.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201020/vaktsinatsiya-1580644381.html

Walter Gabermann Особенности организма и национальности Александра Гинцбурга позволяют ему делать объективные выводы о состоянии здоровья пожилых людей, являющихся бельмом в глазах действующей власти. 74

SuppOdin Тонкий намек, что пожилых - в расход. 57

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество