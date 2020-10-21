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https://ria.ru/20201021/vaktsina-1580751663.html
Вирусолог назвал категорию людей, которым не поможет вакцина от COVID-19
Вакцинация против COVID-19 может оказаться неэффективной у людей с иммунодефицитом, заявил беседе с ura.ru доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T02:20
2020-10-21T09:08
распространение нового коронавируса
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
здоровье - общество
общество
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Вирусолог рассказал, кому точно не поможет вакцина от COVID-19
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Вакцинация против COVID-19 может оказаться неэффективной у людей с иммунодефицитом, заявил беседе с <a href="https://ura.news/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ura.ru</a> доктор медицинских наук, вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank">Анатолий Альтштейн</a>.Он пояснил, что это связано с трудностями в выработке антител.При этом он выразил сомнения по поводу заявлений о том, что антитела плохо вырабатываются у пожилых, людей в стрессе, принимающих противовоспалительные препараты и злоупотребляющих спиртными напитками.О проблемах с выработкой антител говорил накануне директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank">Александр Гинцбург</a>. Он призвал россиян воздержаться от алкоголя в период вакцинации, поскольку спиртное негативно влияет на эффективность прививки, а также отметил, что у пожилых людей иммунная система менее активно реагирует на вакцину.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201020/vaktsinatsiya-1580644381.html
Особенности организма и национальности Александра Гинцбурга позволяют ему делать объективные выводы о состоянии здоровья пожилых людей, являющихся бельмом в глазах действующей власти.
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Тонкий намек, что пожилых - в расход.
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РИА Новости
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анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество

Вирусолог назвал категорию людей, которым не поможет вакцина от COVID-19

02:20 21.10.2020 (обновлено: 09:08 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевВакцинация врачей от коронавируса в Ленинградской области
Вакцинация врачей от коронавируса в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Вакцинация против COVID-19 может оказаться неэффективной у людей с иммунодефицитом, заявил беседе с ura.ru доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
Он пояснил, что это связано с трудностями в выработке антител.

"Люди отличаются по способности вырабатывать антитела, но выделить их четко на группы довольно сложно. Это зависит не от состояния здоровья, а от особенностей организма, о которых никто не знает", — добавил Альтшейн.

При этом он выразил сомнения по поводу заявлений о том, что антитела плохо вырабатываются у пожилых, людей в стрессе, принимающих противовоспалительные препараты и злоупотребляющих спиртными напитками.
О проблемах с выработкой антител говорил накануне директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он призвал россиян воздержаться от алкоголя в период вакцинации, поскольку спиртное негативно влияет на эффективность прививки, а также отметил, что у пожилых людей иммунная система менее активно реагирует на вакцину.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцинация врачей Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре, работающих в красной зоне госпиталя COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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Гинцбург: массовая вакцинация россиян от COVID-19 может начаться в ноябре
 
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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