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Производитель ИВЛ усомнился в утилизации российских аппаратов в США
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в КРЭТ "Ростеха") считает не заслуживающей доверия информацию об утилизации в США его аппаратов ИВЛ, сообщили... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T14:22
2020-10-21T14:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
ростех
сша
в мире
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости.</strong> Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в КРЭТ "<a href="https://ria.ru/organization_Rostekhnologii" target="_blank">Ростеха</a>") считает не заслуживающей доверия информацию об утилизации в США его аппаратов ИВЛ, сообщили журналистам в КРЭТ.Ранее издание Buzzfeed сообщило, что аппараты ИВЛ не нашли применения из-за технических проблем, в частности, разницы в электрическом напряжении, а также опасений, связанных с сообщениями из России, что они могли быть причиной возгораний. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) подтвердило РИА Новости утилизацию 45 поставленных из России аппаратов искусственной вентиляции легких. В Кремле исключают, что утилизированные в США российские аппараты ИВЛ могли быть некачественными: они широко используются в России.В начале апреля Россия направила в <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. В частности, были переданы 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов, 1 миллион масок.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, россия, ростех, сша, в мире

Производитель ИВЛ усомнился в утилизации российских аппаратов в США

14:22 21.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковАппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" в Москве
Аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ НМИЦ здоровья детей в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в КРЭТ "Ростеха") считает не заслуживающей доверия информацию об утилизации в США его аппаратов ИВЛ, сообщили журналистам в КРЭТ.
Ранее издание Buzzfeed сообщило, что аппараты ИВЛ не нашли применения из-за технических проблем, в частности, разницы в электрическом напряжении, а также опасений, связанных с сообщениями из России, что они могли быть причиной возгораний. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) подтвердило РИА Новости утилизацию 45 поставленных из России аппаратов искусственной вентиляции легких. В Кремле исключают, что утилизированные в США российские аппараты ИВЛ могли быть некачественными: они широко используются в России.

"Мы не видели никаких официальных документов на этот счет. Есть публикации в определенных СМИ, но вряд ли они могут восприниматься как источник официальной и заслуживающей доверия информации. Мы верим в разум и далеки от мысли, что американские чиновники могли так поступить с дорогостоящим оборудованием, которое востребовано сегодня во многих странах мира в условиях пандемии", - прокомментировали в КРЭТ.

В начале апреля Россия направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. В частности, были переданы 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов, 1 миллион масок.
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
Вчера, 12:56Распространение нового коронавируса
В Кремле прокомментировали утилизацию российских ИВЛ в США
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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