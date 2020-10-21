https://ria.ru/20201021/utilizatsiya-1580824485.html

Производитель ИВЛ усомнился в утилизации российских аппаратов в США

Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в КРЭТ "Ростеха") считает не заслуживающей доверия информацию об утилизации в США его аппаратов ИВЛ, сообщили... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T14:22

2020-10-21T14:22

2020-10-21T14:22

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

ростех

сша

в мире

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости.</strong> Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в КРЭТ "<a href="https://ria.ru/organization_Rostekhnologii" target="_blank">Ростеха</a>") считает не заслуживающей доверия информацию об утилизации в США его аппаратов ИВЛ, сообщили журналистам в КРЭТ.Ранее издание Buzzfeed сообщило, что аппараты ИВЛ не нашли применения из-за технических проблем, в частности, разницы в электрическом напряжении, а также опасений, связанных с сообщениями из России, что они могли быть причиной возгораний. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) подтвердило РИА Новости утилизацию 45 поставленных из России аппаратов искусственной вентиляции легких. В Кремле исключают, что утилизированные в США российские аппараты ИВЛ могли быть некачественными: они широко используются в России.В начале апреля Россия направила в <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. В частности, были переданы 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов, 1 миллион масок.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201021/utilizatsiya-1580806968.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, ростех, сша, в мире