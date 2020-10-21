Производитель ИВЛ усомнился в утилизации российских аппаратов в США
© РИА Новости / Евгений ОдиноковАппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" в Москве
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в КРЭТ "Ростеха") считает не заслуживающей доверия информацию об утилизации в США его аппаратов ИВЛ, сообщили журналистам в КРЭТ.
Ранее издание Buzzfeed сообщило, что аппараты ИВЛ не нашли применения из-за технических проблем, в частности, разницы в электрическом напряжении, а также опасений, связанных с сообщениями из России, что они могли быть причиной возгораний. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) подтвердило РИА Новости утилизацию 45 поставленных из России аппаратов искусственной вентиляции легких. В Кремле исключают, что утилизированные в США российские аппараты ИВЛ могли быть некачественными: они широко используются в России.
"Мы не видели никаких официальных документов на этот счет. Есть публикации в определенных СМИ, но вряд ли они могут восприниматься как источник официальной и заслуживающей доверия информации. Мы верим в разум и далеки от мысли, что американские чиновники могли так поступить с дорогостоящим оборудованием, которое востребовано сегодня во многих странах мира в условиях пандемии", - прокомментировали в КРЭТ.
В начале апреля Россия направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. В частности, были переданы 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов, 1 миллион масок.
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