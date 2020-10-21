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В Кремле прокомментировали утилизацию российских ИВЛ в США
Россия оказала США помощь в тяжелый момент, что они с ней сделали — не вопрос Москвы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:56
2020-10-21T13:32
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
сша
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Россия оказала <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> помощь в тяжелый момент, что они с ней сделали — не вопрос <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, заявил пресс-секретарь президента <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>, комментируя решение американских властей утилизировать российские аппараты ИВЛ.Ранее издание <a href="http://ria.ru/organization_BuzzFeed/" target="_blank" data-auto="true">Buzzfeed</a> сообщило, что техника не нашла применения из-за технических проблем, в частности разницы в электрическом напряжении, а также опасений, связанных с сообщениями из России, что она могла оказаться причиной возгораний. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) подтвердило РИА Новости утилизацию 45 поставленных из России аппаратов."Если мы вспомним тот момент, когда эта помощь была направлена, момент был критический для всех стран мира и он был критический для США. Поэтому все, что было в силах и в технологических и технических возможностях России, — она сделала для того, чтобы такую помощь направить", — прокомментировал Песков.Он добавил, что тогда многие страны обменивались помощью, случались и "редкие уродливые попытки политизировать это" и Россия всегда выступала против такого подхода.В начале апреля Россия направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. В частности, были переданы 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов и миллион масок.Соединенные Штаты удерживают лидерство по числу заразившихся коронавирусом, там уже 8,27 миллиона случаев, Россия с 1,45 миллиона — на четвертой строчке. Всего в мире более 40 миллионов заболевших, как минимум 1,12 миллиона скончались. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сша, общество

В Кремле прокомментировали утилизацию российских ИВЛ в США

12:56 21.10.2020 (обновлено: 13:32 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Россия оказала США помощь в тяжелый момент, что они с ней сделали — не вопрос Москвы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение американских властей утилизировать российские аппараты ИВЛ.
Ранее издание Buzzfeed сообщило, что техника не нашла применения из-за технических проблем, в частности разницы в электрическом напряжении, а также опасений, связанных с сообщениями из России, что она могла оказаться причиной возгораний. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) подтвердило РИА Новости утилизацию 45 поставленных из России аппаратов.
Член Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
10:07Распространение нового коронавируса
В Совфеде оценили решение США утилизировать российские аппараты ИВЛ
"Если мы вспомним тот момент, когда эта помощь была направлена, момент был критический для всех стран мира и он был критический для США. Поэтому все, что было в силах и в технологических и технических возможностях России, — она сделала для того, чтобы такую помощь направить", — прокомментировал Песков.
Он добавил, что тогда многие страны обменивались помощью, случались и "редкие уродливые попытки политизировать это" и Россия всегда выступала против такого подхода.

"А что уже дальше американские коллеги решили с этим сделать, это уже не наш вопрос", — отметил он.

В начале апреля Россия направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. В частности, были переданы 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов и миллион масок.
Соединенные Штаты удерживают лидерство по числу заразившихся коронавирусом, там уже 8,27 миллиона случаев, Россия с 1,45 миллиона — на четвертой строчке. Всего в мире более 40 миллионов заболевших, как минимум 1,12 миллиона скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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