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В Одесской области подожгли редакцию местного СМИ
Неизвестные в ночь на среду подожгли редакцию издания "Альтернатива.орг" в Одесской области, сообщил в среду глава Национального союза журналистов Украины... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T10:25
2020-10-21T10:25
одесская область
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 21 окт – РИА Новости.</strong> Неизвестные в ночь на среду подожгли редакцию издания "Альтернатива.орг" в <a href="http://ria.ru/location_Odessa_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Одесской области</a>, сообщил в среду глава Национального союза журналистов <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Tomilenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Томиленко</a>."В ночь на 21 октября совершен поджог редакции издания "Альтернатива.орг" в Овидиополе Одесской области. Это уже второе преступление, совершенное против местного независимого медиа в течение недели. В субботу, 17 октября, главного редактора "Альтернативы" Романа Варшанидзе избили трое неизвестных во время съемок", - написал Томиленко на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/3397555256995981" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Он сообщил, что, по словам свидетелей, двое неизвестных разбили окно и бросили в него бутылку с зажигательной смесью. В результате пожара обгорели мебель и пол в редакции, техника не сгорела."Национальный союз журналистов Украины осуждает нападение на журналиста, протестует против грубого запугивания медиа, которым является поджог редакции, и призывает правоохранителей к оперативному расследованию преступлений", - написал Томиленко и добавил, что поджог редакции и избиение журналиста могут свидетельствовать о том, что их хотят запугать перед местными выборами.Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> территории Донецкой и Луганской областей.Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит <a href="http://ria.ru/person_Buzina_Oles/" target="_blank" data-auto="true">Олесь Бузина</a>, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля <a href="http://ria.ru/person_Pavel_SHeremet/" target="_blank" data-auto="true">Павел Шеремет</a>. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "<a href="http://ria.ru/organization_Stranaua/" target="_blank" data-auto="true">Страна.ua</a>" <a href="http://ria.ru/person_Igor_Guzhva/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Гужву</a> задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Muravickijj/" target="_blank" data-auto="true">Василия Муравицкого</a> арестовали по обвинению в госизмене.
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одесская область
украина
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одесская область, украина, в мире

В Одесской области подожгли редакцию местного СМИ

10:25 21.10.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 окт – РИА Новости. Неизвестные в ночь на среду подожгли редакцию издания "Альтернатива.орг" в Одесской области, сообщил в среду глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
"В ночь на 21 октября совершен поджог редакции издания "Альтернатива.орг" в Овидиополе Одесской области. Это уже второе преступление, совершенное против местного независимого медиа в течение недели. В субботу, 17 октября, главного редактора "Альтернативы" Романа Варшанидзе избили трое неизвестных во время съемок", - написал Томиленко на своей странице в Facebook.

В редакцію видання на Одещині кинули «коктейль Молотова» В ніч на 21 жовтня скоєно підпал редакції видання...

Опубликовано Sergiy Tomilenko Вторник, 20 октября 2020 г.
Он сообщил, что, по словам свидетелей, двое неизвестных разбили окно и бросили в него бутылку с зажигательной смесью. В результате пожара обгорели мебель и пол в редакции, техника не сгорела.
"Национальный союз журналистов Украины осуждает нападение на журналиста, протестует против грубого запугивания медиа, которым является поджог редакции, и призывает правоохранителей к оперативному расследованию преступлений", - написал Томиленко и добавил, что поджог редакции и избиение журналиста могут свидетельствовать о том, что их хотят запугать перед местными выборами.
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Неизвестные напали на съемочную группу телеканала ZIK в Одессе
Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.
Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олесь Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.
 
Одесская областьУкраинаВ мире
 
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