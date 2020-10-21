https://ria.ru/20201021/ukraina-1580770754.html

В Одесской области подожгли редакцию местного СМИ

Неизвестные в ночь на среду подожгли редакцию издания "Альтернатива.орг" в Одесской области, сообщил в среду глава Национального союза журналистов Украины... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T10:25

2020-10-21T10:25

2020-10-21T10:25

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<strong>КИЕВ, 21 окт – РИА Новости.</strong> Неизвестные в ночь на среду подожгли редакцию издания "Альтернатива.орг" в <a href="http://ria.ru/location_Odessa_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Одесской области</a>, сообщил в среду глава Национального союза журналистов <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Tomilenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Томиленко</a>."В ночь на 21 октября совершен поджог редакции издания "Альтернатива.орг" в Овидиополе Одесской области. Это уже второе преступление, совершенное против местного независимого медиа в течение недели. В субботу, 17 октября, главного редактора "Альтернативы" Романа Варшанидзе избили трое неизвестных во время съемок", - написал Томиленко на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/3397555256995981" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Он сообщил, что, по словам свидетелей, двое неизвестных разбили окно и бросили в него бутылку с зажигательной смесью. В результате пожара обгорели мебель и пол в редакции, техника не сгорела."Национальный союз журналистов Украины осуждает нападение на журналиста, протестует против грубого запугивания медиа, которым является поджог редакции, и призывает правоохранителей к оперативному расследованию преступлений", - написал Томиленко и добавил, что поджог редакции и избиение журналиста могут свидетельствовать о том, что их хотят запугать перед местными выборами.Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> территории Донецкой и Луганской областей.Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит <a href="http://ria.ru/person_Buzina_Oles/" target="_blank" data-auto="true">Олесь Бузина</a>, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля <a href="http://ria.ru/person_Pavel_SHeremet/" target="_blank" data-auto="true">Павел Шеремет</a>. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "<a href="http://ria.ru/organization_Stranaua/" target="_blank" data-auto="true">Страна.ua</a>" <a href="http://ria.ru/person_Igor_Guzhva/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Гужву</a> задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Muravickijj/" target="_blank" data-auto="true">Василия Муравицкого</a> арестовали по обвинению в госизмене.

https://ria.ru/20200824/zhurnalisty-1576244559.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одесская область, украина, в мире