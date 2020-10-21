https://ria.ru/20201021/udalenka-1580876644.html

Путин рассказал о проблемах в организации дистанционной работы

Президент России Владимир Путин заявил, что к организации работы в дистанционном формате есть вопросы и нужно обеспечить интересы и бизнеса, и работников. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T17:57

2020-10-21T17:57

2020-10-21T18:06

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общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что к организации работы в дистанционном формате есть вопросы и нужно обеспечить интересы и бизнеса, и работников.По его словам, речь идет, например, о том, как высчитывать обеденное время."Этим, безусловно, надо заниматься", - добавил президент.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский союз промышленников и предпринимателей, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество