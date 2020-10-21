В Минобрнауки оценили возможность полного перевода вузов на дистанционку
16:59 21.10.2020 (обновлено: 17:59 21.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтуденты МГТУ имени Н.Э. Баумана во время лекции в аудитории
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минобрнауки РФ не обсуждает возможность полного перевода вузов на дистанционное обучение, заявил замглавы ведомства Петр Кучеренко.
"Эта идея нигде и никогда не обсуждалась – полного перевода... Представить себе, чтобы система нашего образования высшего перешла на дистанционное (образование - ред.), а тем более среднего невозможно", - заявил Кучеренко в ходе конференции "Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в эпоху цифровизации и роботизации".
Он также уточнил, что после пандемии ожидается полное возвращение к традиционному формату обучения, и отметил, что ни у кого в государстве нет желания уйти от очного формата обучения.