В Минобрнауки оценили возможность полного перевода вузов на дистанционку

"Эта идея нигде и никогда не обсуждалась – полного перевода... Представить себе, чтобы система нашего образования высшего перешла на дистанционное (образование - ред.), а тем более среднего невозможно", - заявил Кучеренко в ходе конференции "Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в эпоху цифровизации и роботизации".