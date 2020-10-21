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В Минобрнауки оценили возможность полного перевода вузов на дистанционку
Минобрнауки РФ не обсуждает возможность полного перевода вузов на дистанционное обучение, заявил замглавы ведомства Петр Кучеренко. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T16:59
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общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Минобрнауки РФ не обсуждает возможность полного перевода вузов на дистанционное обучение, заявил замглавы ведомства Петр Кучеренко.Он также уточнил, что после пандемии ожидается полное возвращение к традиционному формату обучения, и отметил, что ни у кого в государстве нет желания уйти от очного формата обучения.
https://ria.ru/20201021/baumanka-1580761121.html
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навигатор абитуриента, общество

В Минобрнауки оценили возможность полного перевода вузов на дистанционку

16:59 21.10.2020 (обновлено: 17:59 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтуденты МГТУ имени Н.Э. Баумана во время лекции в аудитории
Студенты МГТУ имени Н.Э. Баумана во время лекции в аудитории - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минобрнауки РФ не обсуждает возможность полного перевода вузов на дистанционное обучение, заявил замглавы ведомства Петр Кучеренко.
"Эта идея нигде и никогда не обсуждалась – полного перевода... Представить себе, чтобы система нашего образования высшего перешла на дистанционное (образование - ред.), а тем более среднего невозможно", - заявил Кучеренко в ходе конференции "Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в эпоху цифровизации и роботизации".
Кафедра физики в МГТУ имени Н.Э. Баумана - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
08:51Распространение нового коронавируса
Студентов МГТУ имени Баумана перевели на дистанционное обучение
Он также уточнил, что после пандемии ожидается полное возвращение к традиционному формату обучения, и отметил, что ни у кого в государстве нет желания уйти от очного формата обучения.
 
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