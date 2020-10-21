https://ria.ru/20201021/uchitel-1580876872.html

СМИ: убийца учителя во Франции выложил обращение на русском

Террорист, обезглавивший учителя под Парижем, после убийства разместил в социальных сетях аудиообращение на русском языке, сообщает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T17:58

2020-10-21T17:58

2020-10-21T17:58

убийство учителя во франции

эммануэль макрон

рамзан кадыров

франция

париж

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Террорист, обезглавивший учителя под <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижем</a>, после убийства разместил в социальных сетях аудиообращение на русском языке, сообщает агентство <a href="https://www.afp.com/" target="_blank">Франс Пресс</a> со ссылкой на близкие к расследованию источники.Как сообщает агентство, после убийства нападавший Абдулах Анзоров разместил в соцсетях фотографию тела учителя и аудиопослание. В этом обращении он на неуверенном русском языке заявил, что "отомстил за пророка".Злоумышленник 16 октября обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство, которое потрясло всю Францию, произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> назвал произошедшее террористическим актом. Ассамблея чеченцев <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> осудила убийство учителя. Глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> выразил соболезнования родным погибшего учителя и заявил, что Чечня выступает категорически против терроризма в любых проявлениях.

https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html

франция

париж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство учителя во франции, эммануэль макрон, рамзан кадыров, франция, париж, в мире