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https://ria.ru/20201021/uchitel-1580876872.html
СМИ: убийца учителя во Франции выложил обращение на русском
Террорист, обезглавивший учителя под Парижем, после убийства разместил в социальных сетях аудиообращение на русском языке, сообщает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T17:58
2020-10-21T17:58
убийство учителя во франции
эммануэль макрон
рамзан кадыров
франция
париж
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Террорист, обезглавивший учителя под <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижем</a>, после убийства разместил в социальных сетях аудиообращение на русском языке, сообщает агентство <a href="https://www.afp.com/" target="_blank">Франс Пресс</a> со ссылкой на близкие к расследованию источники.Как сообщает агентство, после убийства нападавший Абдулах Анзоров разместил в соцсетях фотографию тела учителя и аудиопослание. В этом обращении он на неуверенном русском языке заявил, что "отомстил за пророка".Злоумышленник 16 октября обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство, которое потрясло всю Францию, произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> назвал произошедшее террористическим актом. Ассамблея чеченцев <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> осудила убийство учителя. Глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> выразил соболезнования родным погибшего учителя и заявил, что Чечня выступает категорически против терроризма в любых проявлениях.
https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html
франция
париж
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РИА Новости
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убийство учителя во франции, эммануэль макрон, рамзан кадыров, франция, париж, в мире

СМИ: убийца учителя во Франции выложил обращение на русском

17:58 21.10.2020
 
© REUTERS / Pascal RossignolФотография учителя истории Самюэля Пати, убитого в Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин)
Фотография учителя истории Самюэля Пати, убитого в Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин) - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© REUTERS / Pascal Rossignol
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Террорист, обезглавивший учителя под Парижем, после убийства разместил в социальных сетях аудиообращение на русском языке, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на близкие к расследованию источники.
Как сообщает агентство, после убийства нападавший Абдулах Анзоров разместил в соцсетях фотографию тела учителя и аудиопослание. В этом обращении он на неуверенном русском языке заявил, что "отомстил за пророка".
Злоумышленник 16 октября обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство, которое потрясло всю Францию, произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом. Ассамблея чеченцев Европы осудила убийство учителя. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным погибшего учителя и заявил, что Чечня выступает категорически против терроризма в любых проявлениях.
Люди собираются на месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 08:00
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Убийство учителя во ФранцииЭммануэль МакронРамзан КадыровФранцияПарижВ мире
 
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