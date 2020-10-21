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https://ria.ru/20201021/uchitel-1580867514.html
Прокурор раскрыл детали дела об убийстве учителя во Франции
Экстремист, обезглавивший учителя под Парижем, смог совершить убийство благодаря тому, что подкупил школьников, и те предоставили ему информацию о будущей... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T17:25
2020-10-21T17:34
убийство учителя во франции
эммануэль макрон
франция
париж
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Экстремист, обезглавивший учителя под <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижем</a>, смог совершить убийство благодаря тому, что подкупил школьников, и те предоставили ему информацию о будущей жертве, заявил глава антитеррористической прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Жан-Франсуа Рикар.По данным издания, преступник предложил школьникам от 300 до 350 евро за информацию об учителе.По словам прокурора, Абдулах А. заявил подросткам, что хочет заставить учителя извиниться за демонстрацию карикатур на пророка, а также "ударить и унизить" его.Выдавшие учителя несовершеннолетние школьники в возрасте 14 и 15 лет входят в число семи задержанных, которые в среду предстанут перед судом по делу об убийстве. В их отношении может быть начато предварительное расследование по подозрению в пособничестве.Также Рикар рассказал, что два человека, задержанные по делу о жестоком убийстве учителя под Парижем, как подозревается, помогли террористу выбрать оружие, которым было совершено преступление.Как сообщил прокурор, первый подозреваемый 19-летний Азим Э. за день до убийства сопровождал Абдулаха Анзорова в поездке в город <a href="http://ria.ru/location_Rouen/" target="_blank" data-auto="true">Руан</a>, где тот купил нож, позднее обнаруженный на месте преступления.Второй молодой человек также был в магазине ножей вместе с Анзоровым, а затем отвез его в магазины в коммуне Они, в которых были приобретены два страйкбольных пистолета AirSoft.Злоумышленник вечером 16 октября обезглавил преподавателя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. Расследованием дела занимается антитеррористический отдел прокуратуры.На следующий день глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что человек, совершивший нападение, родился в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.По данным СМИ, убийство могло быть связано с инцидентом в школе, где работал преподаватель. Сообщается, что 5 октября он проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова. Учитель показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> назвал произошедшее террористических актом.
https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html
https://ria.ru/20201020/erdogan-1580657112.html
https://ria.ru/20201019/karikatury-1580519328.html
франция
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убийство учителя во франции, эммануэль макрон, франция, париж, в мире

Прокурор раскрыл детали дела об убийстве учителя во Франции

17:25 21.10.2020 (обновлено: 17:34 21.10.2020)
 
© AP Photo / Michel EulerНа месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция
На месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© AP Photo / Michel Euler
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Экстремист, обезглавивший учителя под Парижем, смог совершить убийство благодаря тому, что подкупил школьников, и те предоставили ему информацию о будущей жертве, заявил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.

"Если бы автор содеянного не узнал фамилию учителя, название и адрес школы, у него не было бы средств установить его личность. А это стало возможным только благодаря ученикам этой школы", - приводит слова прокурора газета Figaro.

По данным издания, преступник предложил школьникам от 300 до 350 евро за информацию об учителе.
По словам прокурора, Абдулах А. заявил подросткам, что хочет заставить учителя извиниться за демонстрацию карикатур на пророка, а также "ударить и унизить" его.
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Выдавшие учителя несовершеннолетние школьники в возрасте 14 и 15 лет входят в число семи задержанных, которые в среду предстанут перед судом по делу об убийстве. В их отношении может быть начато предварительное расследование по подозрению в пособничестве.
Также Рикар рассказал, что два человека, задержанные по делу о жестоком убийстве учителя под Парижем, как подозревается, помогли террористу выбрать оружие, которым было совершено преступление.
Как сообщил прокурор, первый подозреваемый 19-летний Азим Э. за день до убийства сопровождал Абдулаха Анзорова в поездке в город Руан, где тот купил нож, позднее обнаруженный на месте преступления.
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Второй молодой человек также был в магазине ножей вместе с Анзоровым, а затем отвез его в магазины в коммуне Они, в которых были приобретены два страйкбольных пистолета AirSoft.
Злоумышленник вечером 16 октября обезглавил преподавателя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. Расследованием дела занимается антитеррористический отдел прокуратуры.
На следующий день глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что человек, совершивший нападение, родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
По данным СМИ, убийство могло быть связано с инцидентом в школе, где работал преподаватель. Сообщается, что 5 октября он проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова. Учитель показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористических актом.
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