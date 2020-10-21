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Туризм
https://ria.ru/20201021/turtsiya-1580796448.html
Эксперты объяснили, почему отдых в Турции может подорожать в 2021 году
Министерство культуры и туризма Турции расширило список отелей, которым для приема иностранных туристов придется получать специальный сертификат безопасности от РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:37
2020-10-21T12:37
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. </strong>Министерство культуры и туризма Турции расширило список отелей, которым для приема иностранных туристов придется получать специальный сертификат безопасности от местных властей, из-за этого часть гостиниц в следующем году может подорожать, <a href="https://www.tourdom.ru/news/tseny-v-nebolshikh-otelyakh-turtsii-mogut-silno-vzletet-uzhe-v-sleduyushchem-godu.html" target="_blank">сообщает</a> TourDom.ru.По словам источника издания, ведомство начало рассылать отельерам уведомления об изменениях в программе выдачи сертификатов "Безопасный туризм". Она предполагает, что такой документ является подтверждением проведения на объекте специальных проверок и соблюдения санитарно-гигиенических правил, а также дает гостинице право работать с иностранными туристами. Если в 2020 году сертификация являлась необходимым условием для открытия отелей с фондом от 50 номеров, то в 2021-м минимальное число комнат снизится до 30. Данная информация подтверждается и на сайте Агентства по продвижению и развитию туризма Турции (TGA). В последней редакции текста о получении сертификатов указано: "Средства размещения, желающие подать заявку на программу проверки, которая обязательна для объектов с 50 и более комнатами (30 и более на 01.01.2021 года) и необязательной для учреждений с менее чем 50 комнатами (менее 30 на 01.01.2021 года) могут сделать это, обратившись в уполномоченные аккредитационные учреждения". По словам экспертов, такие критерии фактически обязывают проходить сертификацию небольшие апарт-отели. В них номерной фонд обычно и составляет от 30 до 50 комнат. При этом подобные средства размещения представлены в основном в Стамбуле или небольших туристических провинциях. Программа насчитывает 129 пунктов, многие из которых требуют серьезного вложения средств со стороны отельеров, а для небольших гостиниц и просто трудновыполнимы. Например, организовать в мини-отеле на 30 номеров зону питания, которая должна соответствовать регламенту с расстановкой столов через 1,5 метра и стульяев — в 60 сантиметрах друг от друга, сложно. По мнению наблюдателей, в 2021 году возможно три варианта событий. В первом случае отели откажутся от получения сертификата и, соответственно, от приема иностранных гостей. Во втором – просто не откроются в следующем сезоне. Третий вариант — затраченные деньги отельеры будут возвращать за счет поднятия цен на проживание. Если крупные гостиницы могут позволить себе сдерживать стоимость за счет постоянного оборота клиентов, то апарт-отели попытаются получить максимальную прибыль от каждого клиента.
https://ria.ru/20201012/turtsiya-1579394006.html
https://ria.ru/20201021/keshbek-1580699653.html
https://ria.ru/20201009/turtsiya-1578640476.html
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цены, отдых на море, коронавирус covid-19, отели, отдых, туризм, туристы, новости - туризм, турция, стамбул

Эксперты объяснили, почему отдых в Турции может подорожать в 2021 году

12:37 21.10.2020
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид на Стамбул через пролив Босфор
Вид на Стамбул через пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Министерство культуры и туризма Турции расширило список отелей, которым для приема иностранных туристов придется получать специальный сертификат безопасности от местных властей, из-за этого часть гостиниц в следующем году может подорожать, сообщает TourDom.ru.
По словам источника издания, ведомство начало рассылать отельерам уведомления об изменениях в программе выдачи сертификатов "Безопасный туризм". Она предполагает, что такой документ является подтверждением проведения на объекте специальных проверок и соблюдения санитарно-гигиенических правил, а также дает гостинице право работать с иностранными туристами.
Если в 2020 году сертификация являлась необходимым условием для открытия отелей с фондом от 50 номеров, то в 2021-м минимальное число комнат снизится до 30. Данная информация подтверждается и на сайте Агентства по продвижению и развитию туризма Турции (TGA).
В последней редакции текста о получении сертификатов указано: "Средства размещения, желающие подать заявку на программу проверки, которая обязательна для объектов с 50 и более комнатами (30 и более на 01.01.2021 года) и необязательной для учреждений с менее чем 50 комнатами (менее 30 на 01.01.2021 года) могут сделать это, обратившись в уполномоченные аккредитационные учреждения".
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По словам экспертов, такие критерии фактически обязывают проходить сертификацию небольшие апарт-отели. В них номерной фонд обычно и составляет от 30 до 50 комнат. При этом подобные средства размещения представлены в основном в Стамбуле или небольших туристических провинциях.
Программа насчитывает 129 пунктов, многие из которых требуют серьезного вложения средств со стороны отельеров, а для небольших гостиниц и просто трудновыполнимы. Например, организовать в мини-отеле на 30 номеров зону питания, которая должна соответствовать регламенту с расстановкой столов через 1,5 метра и стульяев — в 60 сантиметрах друг от друга, сложно.
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По мнению наблюдателей, в 2021 году возможно три варианта событий. В первом случае отели откажутся от получения сертификата и, соответственно, от приема иностранных гостей. Во втором – просто не откроются в следующем сезоне.
Третий вариант — затраченные деньги отельеры будут возвращать за счет поднятия цен на проживание. Если крупные гостиницы могут позволить себе сдерживать стоимость за счет постоянного оборота клиентов, то апарт-отели попытаются получить максимальную прибыль от каждого клиента.
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