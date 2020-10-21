https://ria.ru/20201021/turizm-1580808656.html

Объем поддержки МСП в сфере туризма в рамках НГС превысил 7 млрд рублей

Консолидированный объем финансовой поддержки в рамках национальной гарантийной системы (НГС), оказанной 1253 субъектам МСП в сфере развития туризма, с начала... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T13:04

2020-10-21T13:04

2020-10-21T13:04

россия

корпорация мсп

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости</strong>. Консолидированный объем финансовой поддержки в рамках национальной гарантийной системы (НГС), оказанной 1253 субъектам МСП в сфере развития туризма, с начала года превысил 7 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба <a href="https://ria.ru/organization_korporatsiya-msp" target="_blank">Корпорации МСП</a>.Это почти вчетверо больше, чем за тот же период годом ранее. При этом с начала года были выданы 265 гарантий и поручительств НГС на общую сумму 2,3 миллиарда рублей.Также отмечается, что за этот период 506 крупнейших заказчиков заключили более 1,4 тысячи договоров на закупку в области туризма с 832 субъектами МСП на общую сумму 20,3 миллиарда рублей (более чем вдвое выше прошлогоднего уровня).В настоящее время Ростуризм, Корпорация МСП и ее дочерний МСП Банк утвердили дорожную карту взаимодействия по следующим основным направлениям: формирование системы мер поддержки субъектов МСП в сфере туризма, включая установление льготных условий в рамках существующих мер поддержки; обучение представителей региональных властей в сфере туризма мерам поддержки; обеспечение информационного взаимодействия туристического портала Russia.Travel и Портала Бизнес-навигатора МСП.Кроме того, дорожная карта предусматривает финансовую поддержку субъектов МСП в сфере туризма и расширение их доступа к закупкам крупнейших заказчиков. При этом МСП Банк в рамках дорожной карты разработает специальный кредитный продукт для поддержки туристических компаний со льготной кредитной ставкой.Ранее в этом году в рамках реализации дорожной карты Корпорация МСП совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления провела онлайн мероприятия для субъектов МСП в сфере туризма из всех регионов России. В мероприятиях приняли участие свыше 1900 субъектов МСП, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201009/otsrochka-1579034874.html

https://ria.ru/20201008/finansirovanie-1578865404.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, корпорация мсп