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https://ria.ru/20201021/turizm-1580808656.html
Объем поддержки МСП в сфере туризма в рамках НГС превысил 7 млрд рублей
Консолидированный объем финансовой поддержки в рамках национальной гарантийной системы (НГС), оказанной 1253 субъектам МСП в сфере развития туризма, с начала... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T13:04
2020-10-21T13:04
россия
корпорация мсп
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости</strong>. Консолидированный объем финансовой поддержки в рамках национальной гарантийной системы (НГС), оказанной 1253 субъектам МСП в сфере развития туризма, с начала года превысил 7 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба <a href="https://ria.ru/organization_korporatsiya-msp" target="_blank">Корпорации МСП</a>.Это почти вчетверо больше, чем за тот же период годом ранее. При этом с начала года были выданы 265 гарантий и поручительств НГС на общую сумму 2,3 миллиарда рублей.Также отмечается, что за этот период 506 крупнейших заказчиков заключили более 1,4 тысячи договоров на закупку в области туризма с 832 субъектами МСП на общую сумму 20,3 миллиарда рублей (более чем вдвое выше прошлогоднего уровня).В настоящее время Ростуризм, Корпорация МСП и ее дочерний МСП Банк утвердили дорожную карту взаимодействия по следующим основным направлениям: формирование системы мер поддержки субъектов МСП в сфере туризма, включая установление льготных условий в рамках существующих мер поддержки; обучение представителей региональных властей в сфере туризма мерам поддержки; обеспечение информационного взаимодействия туристического портала Russia.Travel и Портала Бизнес-навигатора МСП.Кроме того, дорожная карта предусматривает финансовую поддержку субъектов МСП в сфере туризма и расширение их доступа к закупкам крупнейших заказчиков. При этом МСП Банк в рамках дорожной карты разработает специальный кредитный продукт для поддержки туристических компаний со льготной кредитной ставкой.Ранее в этом году в рамках реализации дорожной карты Корпорация МСП совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления провела онлайн мероприятия для субъектов МСП в сфере туризма из всех регионов России. В мероприятиях приняли участие свыше 1900 субъектов МСП, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201009/otsrochka-1579034874.html
https://ria.ru/20201008/finansirovanie-1578865404.html
россия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
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россия, корпорация мсп

Объем поддержки МСП в сфере туризма в рамках НГС превысил 7 млрд рублей

13:04 21.10.2020
 
© Фото : Корпорация МСП Рабочая тетрадь участника семинара МСП банка
 Рабочая тетрадь участника семинара МСП банка - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Консолидированный объем финансовой поддержки в рамках национальной гарантийной системы (НГС), оказанной 1253 субъектам МСП в сфере развития туризма, с начала года превысил 7 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Это почти вчетверо больше, чем за тот же период годом ранее. При этом с начала года были выданы 265 гарантий и поручительств НГС на общую сумму 2,3 миллиарда рублей.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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Также отмечается, что за этот период 506 крупнейших заказчиков заключили более 1,4 тысячи договоров на закупку в области туризма с 832 субъектами МСП на общую сумму 20,3 миллиарда рублей (более чем вдвое выше прошлогоднего уровня).
"В свою очередь, почти 50 тысяч субъектов МСП в сфере туризма с начала года совершили значимые действия на сервисах Портала Бизнес-навигатора МСП", - уточняется в сообщении.
В настоящее время Ростуризм, Корпорация МСП и ее дочерний МСП Банк утвердили дорожную карту взаимодействия по следующим основным направлениям: формирование системы мер поддержки субъектов МСП в сфере туризма, включая установление льготных условий в рамках существующих мер поддержки; обучение представителей региональных властей в сфере туризма мерам поддержки; обеспечение информационного взаимодействия туристического портала Russia.Travel и Портала Бизнес-навигатора МСП.
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Кроме того, дорожная карта предусматривает финансовую поддержку субъектов МСП в сфере туризма и расширение их доступа к закупкам крупнейших заказчиков. При этом МСП Банк в рамках дорожной карты разработает специальный кредитный продукт для поддержки туристических компаний со льготной кредитной ставкой.
Ранее в этом году в рамках реализации дорожной карты Корпорация МСП совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления провела онлайн мероприятия для субъектов МСП в сфере туризма из всех регионов России. В мероприятиях приняли участие свыше 1900 субъектов МСП, уточнили в пресс-службе.
 
РоссияКорпорация МСП
 
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