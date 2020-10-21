https://ria.ru/20201021/turizm-1580636919.html
В Новой Зеландии для туристов открылись места съемок "Властелина колец"
Поклонники кинотрилогии "Властелин колец" снова смогут посетить одно из самых знаменитых мест съемок, сообщает Traveland Leisure. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T00:39
2020-10-21T00:39
2020-10-21T00:42
туризм
властелин колец
туризм
новости - туризм
новая зеландия
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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. </strong>Поклонники кинотрилогии "Властелин колец" снова смогут посетить одно из самых знаменитых мест съемок, <a href="https://www.travelandleisure.com/culture-design/tv-movies/deer-park-heights-reopening-lord-of-the-rings" target="_blank">сообщает</a> Traveland Leisure.В течение 11 лет парк Deer Park Heights площадью в 800 гектаров был закрыт для посетителей. Там располагается оленеводческая ферма, которая продолжит работать и дальше. Только теперь туда могут приехать туристы, и, заплатив 55 долларов, целый день гулять по пешеходному маршруту длиной в пять километров и фотографироваться на смотровых площадках. По дороге можно встретить оленей, ланей, коз, лам, ослов и свиней.В парк не пустят велосипедистов, поскольку они часто пугают животных, особенно оленей.
https://ria.ru/20191105/1560510247.html
новая зеландия
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
властелин колец, туризм, новости - туризм, новая зеландия
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.
Поклонники кинотрилогии "Властелин колец" снова смогут посетить одно из самых знаменитых мест съемок, сообщает
Traveland Leisure.
В течение 11 лет парк Deer Park Heights площадью в 800 гектаров был закрыт для посетителей. Там располагается оленеводческая ферма, которая продолжит работать и дальше.
Только теперь туда могут приехать туристы, и, заплатив 55 долларов, целый день гулять по пешеходному маршруту длиной в пять километров и фотографироваться на смотровых площадках. По дороге можно встретить оленей, ланей, коз, лам, ослов и свиней.
В парк не пустят велосипедистов, поскольку они часто пугают животных, особенно оленей.