https://ria.ru/20201021/turizm-1580636919.html

В Новой Зеландии для туристов открылись места съемок "Властелина колец"

Поклонники кинотрилогии "Властелин колец" снова смогут посетить одно из самых знаменитых мест съемок, сообщает Traveland Leisure. РИА Новости, 21.10.2020

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2020-10-21T00:39

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туризм

властелин колец

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новая зеландия

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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. </strong>Поклонники кинотрилогии "Властелин колец" снова смогут посетить одно из самых знаменитых мест съемок, <a href="https://www.travelandleisure.com/culture-design/tv-movies/deer-park-heights-reopening-lord-of-the-rings" target="_blank">сообщает</a> Traveland Leisure.В течение 11 лет парк Deer Park Heights площадью в 800 гектаров был закрыт для посетителей. Там располагается оленеводческая ферма, которая продолжит работать и дальше. Только теперь туда могут приехать туристы, и, заплатив 55 долларов, целый день гулять по пешеходному маршруту длиной в пять километров и фотографироваться на смотровых площадках. По дороге можно встретить оленей, ланей, коз, лам, ослов и свиней.В парк не пустят велосипедистов, поскольку они часто пугают животных, особенно оленей.

https://ria.ru/20191105/1560510247.html

новая зеландия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

властелин колец, туризм, новости - туризм, новая зеландия