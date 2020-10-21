https://ria.ru/20201021/tualet-1580898897.html

Главврач объяснила, зачем в курской больнице устроили туалет за ширмой

Туалет, организованный за ширмой в Курской городской больнице, фотографии которого появились в интернете, был временной мерой из-за поломки стационарного... РИА Новости, 21.10.2020

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россия

курская область

происшествия

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<strong>БРЯНСК/ЯРОСЛАВЛЬ, 21 окт - РИА Новости.</strong> Туалет, организованный за ширмой в <a href="https://ria.ru/location_Kursk" target="_blank">Курской</a> городской больнице, фотографии которого появились в интернете, был временной мерой из-за поломки стационарного санузла, говорится в комментарии главврача больницы Светланы Асеевой, предоставленном администрацией региона РИА Новости.Ранее в интернете появились фотографии туалета в медучреждении, организованного из огороженных ширмой вёдер. Отмечалось, что на фото отделение неврологии Курской городской больницы.По словам главного врача Курской городской больницы №2 Светланы Асеевой, это была временная мера, поскольку сломался один санузел.Она отметила, что сейчас поломка устранена.

https://ria.ru/20201021/perchatki-1580849992.html

https://ria.ru/20201021/diagnoz-1580790347.html

россия

курская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, курская область, происшествия