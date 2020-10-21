Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201021/tualet-1580898897.html
Главврач объяснила, зачем в курской больнице устроили туалет за ширмой
Туалет, организованный за ширмой в Курской городской больнице, фотографии которого появились в интернете, был временной мерой из-за поломки стационарного... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T20:10
2020-10-21T20:17
россия
курская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580899339_0:520:810:976_1400x0_80_0_0_5202d41abd32199aa8915c7240b24ce5.jpg
<strong>БРЯНСК/ЯРОСЛАВЛЬ, 21 окт - РИА Новости.</strong> Туалет, организованный за ширмой в <a href="https://ria.ru/location_Kursk" target="_blank">Курской</a> городской больнице, фотографии которого появились в интернете, был временной мерой из-за поломки стационарного санузла, говорится в комментарии главврача больницы Светланы Асеевой, предоставленном администрацией региона РИА Новости.Ранее в интернете появились фотографии туалета в медучреждении, организованного из огороженных ширмой вёдер. Отмечалось, что на фото отделение неврологии Курской городской больницы.По словам главного врача Курской городской больницы №2 Светланы Асеевой, это была временная мера, поскольку сломался один санузел.Она отметила, что сейчас поломка устранена.
https://ria.ru/20201021/perchatki-1580849992.html
https://ria.ru/20201021/diagnoz-1580790347.html
россия
курская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580899339_0:398:810:1006_1400x0_80_0_0_ab6e11454149b91440ccc7f682136ba4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, курская область, происшествия

Главврач объяснила, зачем в курской больнице устроили туалет за ширмой

20:10 21.10.2020 (обновлено: 20:17 21.10.2020)
 
© Фото : Группа "Курск. Типичный Полтинник"/ВконтактеТуалет, организованный за ширмой в Курской городской больнице
Туалет, организованный за ширмой в Курской городской больнице - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Фото : Группа "Курск. Типичный Полтинник"/Вконтакте
Читать ria.ru в
БРЯНСК/ЯРОСЛАВЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Туалет, организованный за ширмой в Курской городской больнице, фотографии которого появились в интернете, был временной мерой из-за поломки стационарного санузла, говорится в комментарии главврача больницы Светланы Асеевой, предоставленном администрацией региона РИА Новости.
Ранее в интернете появились фотографии туалета в медучреждении, организованного из огороженных ширмой вёдер. Отмечалось, что на фото отделение неврологии Курской городской больницы.
Защитная маска в руках у женщины - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
16:12Распространение нового коронавируса
Главный инфекционист Минздрава объяснил слова о неэффективности перчаток
По словам главного врача Курской городской больницы №2 Светланы Асеевой, это была временная мера, поскольку сломался один санузел.

"Да, это был не самый лучший вариант, но необходимый для тяжелых пациентов, которым непросто было передвигаться до другого работающего санузла",- рассказала главврач.

Она отметила, что сейчас поломка устранена.
Сотрудник регистратуры работает с медицинскими картами пациентов в картотеке поликлиники - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
11:55
Медики объяснили, почему у мужчины в Уфе "диагностировали" беременность
 
РоссияКурская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38НАСА опубликовало снимки забора образцов с астероида Бенну
01:38СМИ узнали, Ева Лонгория снимется в фильме Тимура Бекмамбетова
01:27Задержанный в США за контрабанду россиянин не обращался в консульство
01:17Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
00:59В МИД Армении назвали единственный путь решения проблемы Карабаха
00:40В США россиянина обвинили в сговоре для контрабанды электроники
00:34Бывшего замглавы Росгвардии задержали подозрению в мошенничестве
00:22Фанаты "Бэтмена" выяснили время действия нового фильма по фото со съемок
00:15В Грузии освободили 43 заложника из захваченного банка
00:11Путин в четверг выступит на заседании Валдайского клуба по видеосвязи
00:00СМИ: захватчик банка в Грузии выехал к Абхазии с тремя заложниками
23:59В Росгвардии прокомментировали задержание экс-замглавы ведомства Милейко
23:54В Петербурге продлили школьные каникулы
23:42В США объяснили отказ продлевать ДСНВ без всяких условий
23:18Спецпосланник Трампа заявил, что Россия и США близки в продлению ДСНВ
23:04В Москве умерли 66 пациентов с коронавирусом
23:03В США задержали мужчину, угрожавшего похитить Байдена
22:59США хотят подарить Болгарии два списанных истребителя F-16
22:53СМИ: к дому Зеленского стянули силовиков из-за протестов в Киеве
22:47Онищенко ответил на заявления о неэффективности перчаток против COVID-19
Лента новостейМолния