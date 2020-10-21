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Центр Гамалеи получил награду за лучший патент года
Центр Гамалеи, разработавший вакцину от коронавируса, получил награду за лучший патент в России в этом году, заявил глава центра Александр Гинцбург. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T15:11
2020-10-21T15:11
коронавирус в россии
александр гинцбург
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Центр Гамалеи, разработавший вакцину от коронавируса, получил награду за лучший патент в России в этом году, заявил глава центра <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.Он уточнил, что после того, как был получен российский патент, произошел переход в международную систему патентования, и сейчас в 158 странах рассматривается патентная заявка центра Гамалеи.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, александр гинцбург, общество

Центр Гамалеи получил награду за лучший патент года

15:11 21.10.2020
 
© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Центр Гамалеи, разработавший вакцину от коронавируса, получил награду за лучший патент в России в этом году, заявил глава центра Александр Гинцбург.
"Вчера случилось, нашему институту какую-то медаль присвоили за лучший патент в нашей стране... лучший патент этого года", - сказал Гинцбург на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Он уточнил, что после того, как был получен российский патент, произошел переход в международную систему патентования, и сейчас в 158 странах рассматривается патентная заявка центра Гамалеи.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
14:34Распространение нового коронавируса
Гинцбург заявил об очереди из желающих производить вакцину от COVID-19
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Коронавирус в РоссииАлександр ГинцбургОбщество
 
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