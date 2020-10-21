https://ria.ru/20201021/tsentr-1580833827.html

Центр Гамалеи получил награду за лучший патент года

Центр Гамалеи, разработавший вакцину от коронавируса, получил награду за лучший патент в России в этом году, заявил глава центра Александр Гинцбург. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T15:11

2020-10-21T15:11

2020-10-21T15:11

коронавирус в россии

александр гинцбург

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Центр Гамалеи, разработавший вакцину от коронавируса, получил награду за лучший патент в России в этом году, заявил глава центра <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.Он уточнил, что после того, как был получен российский патент, произошел переход в международную систему патентования, и сейчас в 158 странах рассматривается патентная заявка центра Гамалеи.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201021/vaktsina-1580826107.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, александр гинцбург, общество