https://ria.ru/20201021/trump-1580751800.html

Трамп пригрозил опубликовать свое интервью CBS до эфира "ради точности"

Президент США Дональд Трамп думает над тем, чтобы "ради большей точности" опубликовать свое же интервью программе CBS 60 Minutes ("60 минут") до его выхода в... РИА Новости, 21.10.2020

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дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Дональд Трамп думает над тем, чтобы "ради большей точности" опубликовать свое же интервью программе <a href="https://www.cbs.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">CBS</a> 60 Minutes ("60 минут") до его выхода в эфир в предстоящее воскресенье.Программа CBS 60 Minutes с <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трампом</a> должна выйти в эфир в воскресенье.Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что во время записи интервью во вторник Трамп прервал его и заявил, что материала для программы уже достаточно.

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире