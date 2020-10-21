https://ria.ru/20201021/trump-1580751800.html
Трамп пригрозил опубликовать свое интервью CBS до эфира "ради точности"
Президент США Дональд Трамп думает над тем, чтобы "ради большей точности" опубликовать свое же интервью программе CBS 60 Minutes ("60 минут") до его выхода в... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T02:15
2020-10-21T02:15
2020-10-21T02:17
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<strong>ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Дональд Трамп думает над тем, чтобы "ради большей точности" опубликовать свое же интервью программе <a href="https://www.cbs.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">CBS</a> 60 Minutes ("60 минут") до его выхода в эфир в предстоящее воскресенье.Программа CBS 60 Minutes с <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трампом</a> должна выйти в эфир в воскресенье.Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что во время записи интервью во вторник Трамп прервал его и заявил, что материала для программы уже достаточно.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире