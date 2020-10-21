Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201021/trump-1580751800.html
Трамп пригрозил опубликовать свое интервью CBS до эфира "ради точности"
Президент США Дональд Трамп думает над тем, чтобы "ради большей точности" опубликовать свое же интервью программе CBS 60 Minutes ("60 минут") до его выхода в... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T02:15
2020-10-21T02:17
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578087359_0:0:2413:1357_1400x0_80_0_0_f8707cdef43b865c641ac4079a0cf3c4.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Дональд Трамп думает над тем, чтобы "ради большей точности" опубликовать свое же интервью программе <a href="https://www.cbs.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">CBS</a> 60 Minutes ("60 минут") до его выхода в эфир в предстоящее воскресенье.Программа CBS 60 Minutes с <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трампом</a> должна выйти в эфир в воскресенье.Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что во время записи интервью во вторник Трамп прервал его и заявил, что материала для программы уже достаточно.
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578087359_58:0:2283:1669_1400x0_80_0_0_bfa829b7711932085b8a49e02f069721.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп пригрозил опубликовать свое интервью CBS до эфира "ради точности"

02:15 21.10.2020 (обновлено: 02:17 21.10.2020)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп и его жена Меланья
Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© REUTERS / Carlos Barria
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп думает над тем, чтобы "ради большей точности" опубликовать свое же интервью программе CBS 60 Minutes ("60 минут") до его выхода в эфир в предстоящее воскресенье.

"Я рад сообщить, что ради сохранения точности репортажа я думаю над тем, чтобы опубликовать мое интервью с Лесли Стол из 60 Minutes до выхода в эфир! Это будет сделано для того, чтобы каждый мог получить представление о том, что такое лживое и необъективное интервью", - написал он в своем Twitter, предложив всем сравнить это "вторжение" с недавними интервью "сонного Джо Байдена".

Программа CBS 60 Minutes с Трампом должна выйти в эфир в воскресенье.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что во время записи интервью во вторник Трамп прервал его и заявил, что материала для программы уже достаточно.
 
Обсудить0
Дональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:41В Крыму отметили высокий уровень летальности от коронавируса
09:40Нападение на пенсионерку во Владивостоке попало на видео
09:28Под Оренбургом на улице Чапаева установили памятник его убийце
09:26Баку опроверг сообщения о сбитом в Карабахе самолете
09:25Власти Карабаха сообщили об обстреле города Мартакерт
09:25В России провели более 55,1 миллиона тестов на COVID-19
09:17Невролог назвал опасное последствие приступов мигрени
09:12Армения заявила о сбитом в Карабахе азербайджанском самолете
09:11Девушки на sup-бордах устроили фотосессию в одной из луж Южно-Сахалинска
09:04В Москве еще 2365 пациентов вылечились от COVID-19
08:59Генпрокурор Киргизии подал в отставку
08:56В Новосибирской области введут двухнедельные школьные каникулы
08:51Студентов МГТУ имени Баумана перевели на дистанционное обучение
08:46В Баку заявили об интенсивных боях в Карабахе
08:39СК задержал двух человек после гибели подростка от взрыва снаряда в Лобне
08:38В Сургуте вылетевшая на тротуар легковушка сбила мальчика и женщину
08:36Омбудсмен контролирует проверку из-за массажа младенцу в Новосибирске
08:33В Азербайджане заявили об обстреле Арменией Тертерского района в Карабахе
08:15В США мужчина выстрелил из ружья в сторонников Трампа
08:05В Киргизии не намерены менять официальный статус русского языка
Лента новостейМолния