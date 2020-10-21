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Мордашов попросил Путина о дополнительных мерах поддержки рынка труда
Глава совета директоров "Северстали" и ее основной акционер Алексей Мордашов обратился к президенту РФ Владимир Путину с просьбой о введении дополнительных мер... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T19:05
2020-10-21T19:05
алексей мордашов
российский союз промышленников и предпринимателей
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Глава совета директоров "Северстали" и ее основной акционер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Mordashov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Мордашов</a> обратился к президенту РФ Владимир Путину с просьбой о введении дополнительных мер стимулирования на рынке труда.По его словам, бизнес нацелен на выполнение задачи по снижению уровня безработицы с нынешних 6,3-6,4% до 4,7%, которые были до кризиса."И здесь нам кажется, что определенные меры стимулирования работодателей в рамках государственно-частного партнерства могли быть полезными инструментами для решения этой проблемы. Мог бы быть выработан комплекс мер, при котором государство помогало бы нам переобучать людей: тех, кто зарегистрирован на бирже труда, тех, кто никогда не был занят и только появился на рынке труда. Если мы нанимаем этих людей дополнительно, мы могли бы получать какие-то льготы, например, совместно с государством финансировать их обучение и переобучение, особенно если это касается безработных", - заявил Мордашов, выступая на съезде <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a> с участием <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путина</a>.По его словам, решению проблемы занятости также поможет повышение прозрачности документооборота, связанного с занятостью, за счет применения электронных форм, внедрения электронной подписи, а также законодательное урегулирование новых форм занятости – дистанционной и смешанной работы, которые стали популярны во время карантина.
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алексей мордашов, российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, экономика

Мордашов попросил Путина о дополнительных мерах поддержки рынка труда

19:05 21.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов на сессии "Российская экономика в поисках стимулов роста" в рамках ПМЭФ-2019
Председатель совета директоров ПАО Северсталь Алексей Мордашов на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019 - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава совета директоров "Северстали" и ее основной акционер Алексей Мордашов обратился к президенту РФ Владимир Путину с просьбой о введении дополнительных мер стимулирования на рынке труда.
По его словам, бизнес нацелен на выполнение задачи по снижению уровня безработицы с нынешних 6,3-6,4% до 4,7%, которые были до кризиса.
"И здесь нам кажется, что определенные меры стимулирования работодателей в рамках государственно-частного партнерства могли быть полезными инструментами для решения этой проблемы. Мог бы быть выработан комплекс мер, при котором государство помогало бы нам переобучать людей: тех, кто зарегистрирован на бирже труда, тех, кто никогда не был занят и только появился на рынке труда. Если мы нанимаем этих людей дополнительно, мы могли бы получать какие-то льготы, например, совместно с государством финансировать их обучение и переобучение, особенно если это касается безработных", - заявил Мордашов, выступая на съезде РСПП с участием Путина.
"Например, если бы мы дополнительно нанимали людей, то могли бы получить льготу по социальному страхованию, например на два года снижение в два раза льготы. Мы, "Северсталь", во время кризиса не снизили занятости, и даже наращивали ее и планируем дальше наращивать, не остановили наши инвестиционные программы. И многие работодатели делают то же самое, но вот дополнительные меры стимулирования, нам кажется, помогли бы решению острых проблем на рынке труда сегодня", - добавил он
По его словам, решению проблемы занятости также поможет повышение прозрачности документооборота, связанного с занятостью, за счет применения электронных форм, внедрения электронной подписи, а также законодательное урегулирование новых форм занятости – дистанционной и смешанной работы, которые стали популярны во время карантина.
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Алексей МордашовРоссийский союз промышленников и предпринимателейВладимир ПутинЭкономика
 
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