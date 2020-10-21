https://ria.ru/20201021/trudoustroystvo-1580889368.html

Мордашов попросил Путина о дополнительных мерах поддержки рынка труда

Глава совета директоров "Северстали" и ее основной акционер Алексей Мордашов обратился к президенту РФ Владимир Путину с просьбой о введении дополнительных мер... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T19:05

2020-10-21T19:05

2020-10-21T19:05

алексей мордашов

российский союз промышленников и предпринимателей

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155531/14/1555311440_0:5:3049:1720_1400x0_80_0_0_c45ce9c2d8beee60f296a7e059978eac.jpg

<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Глава совета директоров "Северстали" и ее основной акционер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Mordashov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Мордашов</a> обратился к президенту РФ Владимир Путину с просьбой о введении дополнительных мер стимулирования на рынке труда.По его словам, бизнес нацелен на выполнение задачи по снижению уровня безработицы с нынешних 6,3-6,4% до 4,7%, которые были до кризиса."И здесь нам кажется, что определенные меры стимулирования работодателей в рамках государственно-частного партнерства могли быть полезными инструментами для решения этой проблемы. Мог бы быть выработан комплекс мер, при котором государство помогало бы нам переобучать людей: тех, кто зарегистрирован на бирже труда, тех, кто никогда не был занят и только появился на рынке труда. Если мы нанимаем этих людей дополнительно, мы могли бы получать какие-то льготы, например, совместно с государством финансировать их обучение и переобучение, особенно если это касается безработных", - заявил Мордашов, выступая на съезде <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a> с участием <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путина</a>.По его словам, решению проблемы занятости также поможет повышение прозрачности документооборота, связанного с занятостью, за счет применения электронных форм, внедрения электронной подписи, а также законодательное урегулирование новых форм занятости – дистанционной и смешанной работы, которые стали популярны во время карантина.

https://ria.ru/20201021/bezrabotitsa-1580875293.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей мордашов, российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, экономика