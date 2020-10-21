Мордашов попросил Путина о дополнительных мерах поддержки рынка труда
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов на сессии "Российская экономика в поисках стимулов роста" в рамках ПМЭФ-2019
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава совета директоров "Северстали" и ее основной акционер Алексей Мордашов обратился к президенту РФ Владимир Путину с просьбой о введении дополнительных мер стимулирования на рынке труда.
По его словам, бизнес нацелен на выполнение задачи по снижению уровня безработицы с нынешних 6,3-6,4% до 4,7%, которые были до кризиса.
"И здесь нам кажется, что определенные меры стимулирования работодателей в рамках государственно-частного партнерства могли быть полезными инструментами для решения этой проблемы. Мог бы быть выработан комплекс мер, при котором государство помогало бы нам переобучать людей: тех, кто зарегистрирован на бирже труда, тех, кто никогда не был занят и только появился на рынке труда. Если мы нанимаем этих людей дополнительно, мы могли бы получать какие-то льготы, например, совместно с государством финансировать их обучение и переобучение, особенно если это касается безработных", - заявил Мордашов, выступая на съезде РСПП с участием Путина.
"Например, если бы мы дополнительно нанимали людей, то могли бы получить льготу по социальному страхованию, например на два года снижение в два раза льготы. Мы, "Северсталь", во время кризиса не снизили занятости, и даже наращивали ее и планируем дальше наращивать, не остановили наши инвестиционные программы. И многие работодатели делают то же самое, но вот дополнительные меры стимулирования, нам кажется, помогли бы решению острых проблем на рынке труда сегодня", - добавил он
По его словам, решению проблемы занятости также поможет повышение прозрачности документооборота, связанного с занятостью, за счет применения электронных форм, внедрения электронной подписи, а также законодательное урегулирование новых форм занятости – дистанционной и смешанной работы, которые стали популярны во время карантина.