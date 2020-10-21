https://ria.ru/20201021/trolleybus-1580785841.html

Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Коврове выросло до 15

Пятнадцать человек пострадали, по уточненным данным, в результате наезда троллейбуса на столб освещения в городе Ковров, сообщил РИА Новости в среду... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T11:36

2020-10-21T11:36

2020-10-21T11:36

авто

владимирская область

ковров

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Пятнадцать человек пострадали, по уточненным данным, в результате наезда троллейбуса на столб освещения в городе <a href="http://ria.ru/location_Kovrov/" target="_blank" data-auto="true">Ковров</a>, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб <a href="http://ria.ru/location_Vladimirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Владимирской области</a>.Накануне управление МВД по региону сообщало о ДТП на перекрестке улицы Чкалова и проспекта Ленина, где троллейбус с пассажирами врезался в столб. За медицинской помощью обратились 13 человек. Как отмечает полиция, водитель троллейбуса не справился с управлением.Он уточнил, что всего в троллейбусе находились 35 человек, детей среди пассажиров не было. К ликвидации последствий ДТП привлекались 17 человек и семь единиц техники.

https://radiosputnik.ria.ru/20201019/dtp-1580470041.html

владимирская область

ковров

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, владимирская область, ковров, происшествия