Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201021/trolleybus-1580785841.html
Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Коврове выросло до 15
Пятнадцать человек пострадали, по уточненным данным, в результате наезда троллейбуса на столб освещения в городе Ковров, сообщил РИА Новости в среду... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T11:36
2020-10-21T11:36
авто
владимирская область
ковров
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580682608_204:311:1097:813_1400x0_80_0_0_45be56ad973d3bb7232a0b55aadc9d4f.jpg
<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Пятнадцать человек пострадали, по уточненным данным, в результате наезда троллейбуса на столб освещения в городе <a href="http://ria.ru/location_Kovrov/" target="_blank" data-auto="true">Ковров</a>, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб <a href="http://ria.ru/location_Vladimirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Владимирской области</a>.Накануне управление МВД по региону сообщало о ДТП на перекрестке улицы Чкалова и проспекта Ленина, где троллейбус с пассажирами врезался в столб. За медицинской помощью обратились 13 человек. Как отмечает полиция, водитель троллейбуса не справился с управлением.Он уточнил, что всего в троллейбусе находились 35 человек, детей среди пассажиров не было. К ликвидации последствий ДТП привлекались 17 человек и семь единиц техники.
https://radiosputnik.ria.ru/20201019/dtp-1580470041.html
владимирская область
ковров
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580682608_143:220:1130:960_1400x0_80_0_0_614f2d0a4ba970eaa9a3122dbff71880.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авто, владимирская область, ковров, происшествия

Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Коврове выросло до 15

11:36 21.10.2020
 
© Фото : @Подслушано Ковров/ВконтактеДТП с троллейбусом произошло в Коврове на перекрестке улиц Чкалова и проспекта Ленина
ДТП с троллейбусом произошло в Коврове на перекрестке улиц Чкалова и проспекта Ленина - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Фото : @Подслушано Ковров/Вконтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пятнадцать человек пострадали, по уточненным данным, в результате наезда троллейбуса на столб освещения в городе Ковров, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб Владимирской области.
Накануне управление МВД по региону сообщало о ДТП на перекрестке улицы Чкалова и проспекта Ленина, где троллейбус с пассажирами врезался в столб. За медицинской помощью обратились 13 человек. Как отмечает полиция, водитель троллейбуса не справился с управлением.
"При наезде троллейбуса вблизи дома 65 на проспекте Ленина на опору уличного освещения пострадали 15 человек, из них четыре человека госпитализированы, 11 пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что всего в троллейбусе находились 35 человек, детей среди пассажиров не было. К ликвидации последствий ДТП привлекались 17 человек и семь единиц техники.
Сотрудник ДПС на месте аварии в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 13:13
Авария с фурой и троллейбусом парализовала движение в Казани
 
АвтоВладимирская областьКовровПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38НАСА опубликовало снимки забора образцов с астероида Бенну
01:38СМИ узнали, Ева Лонгория снимется в фильме Тимура Бекмамбетова
01:27Задержанный в США за контрабанду россиянин не обращался в консульство
01:17Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
00:59В МИД Армении назвали единственный путь решения проблемы Карабаха
00:40В США россиянина обвинили в сговоре для контрабанды электроники
00:34Бывшего замглавы Росгвардии задержали подозрению в мошенничестве
00:22Фанаты "Бэтмена" выяснили время действия нового фильма по фото со съемок
00:15В Грузии освободили 43 заложника из захваченного банка
00:11Путин в четверг выступит на заседании Валдайского клуба по видеосвязи
00:00СМИ: захватчик банка в Грузии выехал к Абхазии с тремя заложниками
23:59В Росгвардии прокомментировали задержание экс-замглавы ведомства Милейко
23:54В Петербурге продлили школьные каникулы
23:42В США объяснили отказ продлевать ДСНВ без всяких условий
23:18Спецпосланник Трампа заявил, что Россия и США близки в продлению ДСНВ
23:04В Москве умерли 66 пациентов с коронавирусом
23:03В США задержали мужчину, угрожавшего похитить Байдена
22:59США хотят подарить Болгарии два списанных истребителя F-16
22:53СМИ: к дому Зеленского стянули силовиков из-за протестов в Киеве
22:47Онищенко ответил на заявления о неэффективности перчаток против COVID-19
Лента новостейМолния