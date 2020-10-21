Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Коврове выросло до 15
© Фото : @Подслушано Ковров/ВконтактеДТП с троллейбусом произошло в Коврове на перекрестке улиц Чкалова и проспекта Ленина
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пятнадцать человек пострадали, по уточненным данным, в результате наезда троллейбуса на столб освещения в городе Ковров, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб Владимирской области.
Накануне управление МВД по региону сообщало о ДТП на перекрестке улицы Чкалова и проспекта Ленина, где троллейбус с пассажирами врезался в столб. За медицинской помощью обратились 13 человек. Как отмечает полиция, водитель троллейбуса не справился с управлением.
"При наезде троллейбуса вблизи дома 65 на проспекте Ленина на опору уличного освещения пострадали 15 человек, из них четыре человека госпитализированы, 11 пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что всего в троллейбусе находились 35 человек, детей среди пассажиров не было. К ликвидации последствий ДТП привлекались 17 человек и семь единиц техники.
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