https://ria.ru/20201021/torkunov-1580758296.html

Торкунов заявил, что не уходит с поста ректора МГИМО

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов, комментируя слухи о своей возможной предстоящей отставке, заявил РИА Новости, что не уходит с должности. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T08:05

2020-10-21T08:05

2020-10-21T08:05

мгимо

анатолий торкунов

политика

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Ректор МГИМО <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Torkunov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Торкунов</a>, комментируя слухи о своей возможной предстоящей отставке, заявил РИА Новости, что не уходит с должности.Ранее в октябре <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank">РБК</a> со ссылкой на источники сообщило, что Торкунов покинет пост ректора <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_institut_mezhdunarodnykh_otnoshenijj/" target="_blank" data-auto="true">МГИМО</a>, поскольку достиг предельного срока пребывания в этой должности - 26 августа ему исполнилось 70 лет. По сведениям источников РБК, после отставки Торкунов может стать президентом МГИМО.Сообщения о возможной предстоящей отставке ректора МГИМО в последние несколько месяцев часто появлялись в Telegram-каналах. Например, в августе они со ссылкой на источники в Минобрнауки РФ сообщили, что Торкунов в ближайшее время якобы оставит свою должность. Сам Торкунов в разговоре с РИА Новости тогда опроверг эту информацию.

https://ria.ru/20191013/1559687457.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мгимо, анатолий торкунов, политика