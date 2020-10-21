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Торкунов заявил, что не уходит с поста ректора МГИМО
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов, комментируя слухи о своей возможной предстоящей отставке, заявил РИА Новости, что не уходит с должности. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T08:05
2020-10-21T08:05
мгимо
анатолий торкунов
политика
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Ректор МГИМО <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Torkunov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Торкунов</a>, комментируя слухи о своей возможной предстоящей отставке, заявил РИА Новости, что не уходит с должности.Ранее в октябре <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank">РБК</a> со ссылкой на источники сообщило, что Торкунов покинет пост ректора <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_institut_mezhdunarodnykh_otnoshenijj/" target="_blank" data-auto="true">МГИМО</a>, поскольку достиг предельного срока пребывания в этой должности - 26 августа ему исполнилось 70 лет. По сведениям источников РБК, после отставки Торкунов может стать президентом МГИМО.Сообщения о возможной предстоящей отставке ректора МГИМО в последние несколько месяцев часто появлялись в Telegram-каналах. Например, в августе они со ссылкой на источники в Минобрнауки РФ сообщили, что Торкунов в ближайшее время якобы оставит свою должность. Сам Торкунов в разговоре с РИА Новости тогда опроверг эту информацию.
https://ria.ru/20191013/1559687457.html
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мгимо, анатолий торкунов, политика

Торкунов заявил, что не уходит с поста ректора МГИМО

08:05 21.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРектор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов
Ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов, комментируя слухи о своей возможной предстоящей отставке, заявил РИА Новости, что не уходит с должности.
Ранее в октябре РБК со ссылкой на источники сообщило, что Торкунов покинет пост ректора МГИМО, поскольку достиг предельного срока пребывания в этой должности - 26 августа ему исполнилось 70 лет. По сведениям источников РБК, после отставки Торкунов может стать президентом МГИМО.
"Нет, работаю. Пока народ доверяет, и начальство велит, буду работать", - сказал Торкунов, отвечая на вопрос, есть ли планы насчет отставки с поста ректора.
Сообщения о возможной предстоящей отставке ректора МГИМО в последние несколько месяцев часто появлялись в Telegram-каналах. Например, в августе они со ссылкой на источники в Минобрнауки РФ сообщили, что Торкунов в ближайшее время якобы оставит свою должность. Сам Торкунов в разговоре с РИА Новости тогда опроверг эту информацию.
Ректор Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации Анатолий Торкунов - РИА Новости, 1920, 13.10.2019
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МГИМОАнатолий ТоркуновПолитика
 
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